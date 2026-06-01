الأردن.. ارتفاع تكلفة الرواتب والتقاعد 103.4 ملايين دينار خلال 3 أشهر

خبرني - ارتفع اجمالي نفقات الحكومة العامة على بندي الرواتب والأجور والعلاوات، والتقاعد والتعويضات خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 103.4 ملايين دينار، عن ذات الفترة من العام الماضي.

ووفق بيانات وزارة المالية، بلغت قيمة هذه النفقات للربع الأول من العام الحالي مليار و613.1 مليون دينار، مقابل مليار و509.7 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.