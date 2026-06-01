الأردن.. ارتفاع تكلفة الرواتب والتقاعد 103.4 ملايين دينار خلال 3 أشهر

الأردن.. ارتفاع تكلفة الرواتب والتقاعد 103.4 ملايين دينار خلال 3 أشهر
خبرني - ارتفع اجمالي نفقات الحكومة العامة على بندي الرواتب والأجور والعلاوات، والتقاعد والتعويضات خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 103.4 ملايين دينار، عن ذات الفترة من العام الماضي.
ووفق بيانات وزارة المالية، بلغت قيمة هذه النفقات للربع الأول من العام الحالي مليار و613.1 مليون دينار، مقابل مليار و509.7 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.
