  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأردن.. ارتفاع تكلفة الرواتب والتقاعد 103.4 ملايين دينار خلال 3 أشهر

الأردن.. ارتفاع تكلفة الرواتب والتقاعد 103.4 ملايين دينار خلال 3 أشهر

2026-06-01 05:23:49
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - ارتفع اجمالي نفقات الحكومة العامة على بندي الرواتب والأجور والعلاوات، والتقاعد والتعويضات خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 103.4 ملايين دينار، عن ذات الفترة من العام الماضي.

ووفق بيانات وزارة المالية، بلغت قيمة هذه النفقات للربع الأول من العام الحالي مليار و613.1 مليون دينار، مقابل مليار و509.7 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.

MENAFN01062026000151011027ID1111192152

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث