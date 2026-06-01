الأسهم الآسيوية تواصل صعودها في ظل الذكاء الاصطناعي والنفط يرتفع وسط التوترات

MENAFN - Al-Bayan) واصلت أسواق الأسهم الآسيوية صعودها اليوم الاثنين، مدفوعة باستمرار طفرة الذكاء الاصطناعي في دفع الطلب، مما عوض أنباء الهجمات الجديدة في الخليج التي زعزعت التفاؤل بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ورفعت أسعار النفط.

وفي حين يبدو أن المفاوضين من واشنطن وطهران يعملون على التوصل إلى اتفاق، التزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصمت بشأن تقدمهم حتى نشر تغريدة قال فيها إنه ينبغي على الجميع ((الجلوس والاسترخاء)).

وفي حديثه يوم السبت، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وردت أنباء، الاثنين، تفيد بأن القوات الأمريكية شنت غارات على أهداف إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وردت طهران بالمثل، بينما أفادت التقارير بأن الدفاعات الكويتية اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة.

وقد زاد من حدة التوترات في المنطقة التوغل الإسرائيلي في لبنان في معركته ضد حزب الله المدعوم من إيران.

وقال مايكل فيرولي، رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في بنك جيه بي مورغان: ((مع استمرار حالة عدم اليقين، يُفترض أن تنتهي مرحلة المخاطر الحادة التي تواجه الاقتصاد العالمي إذا ما استؤنفت حركة ناقلات النفط)).

وأضاف: ((مع ذلك، لن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل النزاع، فمن المرجح أن تبقى أسعار النفط مرتفعة لبعض الوقت، ريثما يتم إعادة بناء المخزونات وإصلاح البنية التحتية للإمداد في الشرق الأوسط)).

وقد أدت الهجمات الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 2.1% ليصل إلى 93.02 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع سعر الخام الأمريكي بنسبة 2.6% ليصل إلى 89.61 دولاراً.

لا تزال أسواق الأسهم الآسيوية مدعومة بالطلب على أشباه الموصلات ومعدات الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.9% إضافية، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 5% تقريباً الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وصعدت أسهم كوريا الجنوبية بنسبة 4.2%، بعد أن حققت قفزة بنسبة 8% الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أسهم تايوان بنسبة 6% تقريباً الأسبوع الماضي. وأضاف مؤشر MSCI الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان 1.6%.

وقفزت أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات بنسبة 10% تقريباً الاثنين، لتُعزز مكاسبها يوم الجمعة بعد إعلانها عن بدء شحن عينات من أحدث رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) إلى عملائها.

وتجلى تأثير زخم الذكاء الاصطناعي في البيانات التي أظهرت نمو صادرات كوريا الجنوبية بأقوى معدل سنوي لها منذ أكثر من أربعة عقود في مايو، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 87.75 مليار دولار.

يفتتح جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، فعاليات معرض كومبيوتكس التجاري في تايوان يوم الاثنين بخطاب حول الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يتناول فيه أحدث جهود شركته في مجال المنتجات، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه الجزيرة في هذا القطاع.

وانخفضت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.2%، متأثرةً بتباطؤ الاقتصاد مؤخرًا، حيث أظهر مسح توقف النشاط الصناعي في مايو.

العد التنازلي لبيانات الرواتب

أما في أوروبا، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.2%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس بنسبة 0.1%، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي 0.3%.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.5% بعد أن سجلت مستويات قياسية الأسبوع الماضي.

مع ذلك، كانت المكاسب محدودة النطاق، حيث شكلت أكبر عشر شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي 40% من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ولم يسجل سوى 21 سهماً من أسهم المؤشر مستويات قياسية. وبينما ارتفعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 16% تقريباً في مايو، لم تتجاوز مكاسب قطاعي السلع الاستهلاكية غير الأساسية والرعاية الصحية 2%، في حين تراجعت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بأكثر من 3%.

يستمر تأثير التضخم الناتج عن أسعار النفط في التأثير سلباً على أسواق السندات، حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية لتصل إلى 4.470%. وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 50% أن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام لمنع ارتفاع الأسعار من التأثير على توقعات التضخم.

من المقرر أن يلقي عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي كلمات هذا الأسبوع، بينما تشمل البيانات الرئيسية مسح معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع وتقرير الوظائف لشهر مايو يوم الجمعة.

وتتوقع الأسواق ارتفاعاً قوياً في التوظيف بمقدار 85 ألف وظيفة، مما يُبقي معدل البطالة ثابتًا عند 4.3%. أي تحسن في الأسعار سيقلل على الأرجح من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

حافظت النظرة المتشددة للسوق على استقرار الدولار بشكل عام، بينما تأثر الين الياباني واليورو سلباً باعتماد هاتين المنطقتين على واردات الطاقة.

ارتفع الدولار قليلاً مقابل الين ليصل إلى 159.45، لكن المستثمرين المتفائلين كانوا حذرين من المخاطرة بتدخل ياباني في حال تجاوز مستوى 160.00.

استقر اليورو عند 1.1645 دولار، بعد أن تراوح سعره خلال الأسبوع الماضي بين 1.1585 و1.1661 دولار.

في أسواق السلع، انخفض الذهب بنسبة 0.4% ليصل إلى 4518 دولاراً للأونصة، بعد أن لم يجد دعماً يُذكر كملاذ آمن أو كوسيلة للتحوط ضد التضخم.