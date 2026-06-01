غولدمان ساكس يرفع مستهدف "ستوكس 600" تفاؤلاً بالذكاء الاصطناعي والطاقة

MENAFN - Al-Bayan) رفعت مؤسسة ((غولدمان ساكس)) توقعاتها لمؤشر ((ستوكس 600)) الأوروبي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إلى 660 نقطة، مدفوعة بقوة أرباح الشركات الأوروبية واستمرار الزخم في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستمرار الضغوط التضخمية العالمية.

ويعكس الهدف الجديد إمكانية صعود المؤشر بنحو 5.4% مقارنة بإغلاقه الأخير عند 626 نقطة، في وقت واصل فيه المؤشر الأوروبي التحليق قرب مستوياته التاريخية، محققاً مكاسب بلغت 2.5% خلال مايو الماضي، رغم حالة الحذر التي فرضتها الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.

كما رفعت ((غولدمان ساكس)) أهدافها قصيرة ومتوسطة الأجل للمؤشر إلى 640 نقطة خلال ثلاثة أشهر و645 نقطة خلال ستة أشهر، في إشارة إلى استمرار الرهان على قدرة الشركات الأوروبية على الحفاظ على نمو الأرباح وسط بيئة اقتصادية معقدة.

وأوضحت المؤسسة الأمريكية أن النمو الاسمي القوي للاقتصاد الأوروبي، إلى جانب الأداء الإيجابي لقطاع الطاقة ومرونة هوامش الربحية في معظم القطاعات، شكّلت المحرك الأساسي وراء رفع التوقعات، إضافة إلى تنامي التفاؤل العالمي المرتبط بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

ورغم ذلك، أشارت ((غولدمان ساكس)) إلى أن استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول لا يزالان يحدّان من توسع التقييمات السوقية، وهو ما يمنع الأسهم الأوروبية من تحقيق ارتفاعات أكبر.

ويبرز قطاعا الذكاء الاصطناعي والطاقة كمحركين رئيسيين للمكاسب الأخيرة في أوروبا، بينما واجهت الأسهم الاستهلاكية ضغوطاً متزايدة بفعل تباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف المعيشة. كما ترى المؤسسة أن السوق الأوروبية تتمتع بميزة نسبية مقارنة بالأسواق الأمريكية، نظراً لانخفاض مستويات التركّز في عدد محدود من الشركات العملاقة.

ويبلغ مضاعف الربحية المتوقع لمؤشر ((ستوكس 600)) نحو 17.5 مرة، مقارنة بنحو 28 مرة لمؤشر ((ستاندرد آند بورز 500)) الأمريكي، ما يعزز جاذبية الأسهم الأوروبية للمستثمرين الباحثين عن تقييمات أكثر توازناً وفرص تنويع أكبر.

وتتوقع ((غولدمان ساكس)) نمو أرباح الشركات الأوروبية بنسبة 10% خلال 2026 و5% في 2027، رغم احتمالات تباطؤ الزخم مستقبلاً نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها على الهوامش التشغيلية.

وفي المقابل، تواصل أوروبا جذب تدفقات استثمارية دولية متزايدة، مع توجه المستثمرين العالميين نحو الأسواق الأوروبية بحثاً عن القيمة والفرص البديلة، بينما لا يزال المستثمرون المحليون أكثر حذراً بسبب ضعف النمو الاقتصادي واستمرار الضبابية الاقتصادية والسياسية.

وأكدت المؤسسة أن المخاوف المتعلقة بزيادة المعروض من الأسهم الأوروبية تبدو مبالغاً فيها حتى الآن، مشيرة إلى أن الأسواق لا تزال تمتلك القدرة على استيعاب مزيد من الطروحات والتدفقات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.