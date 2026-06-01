غولدمان ساكس: ضعف الطلب الصيني والأوروبي يهدد توقعات أسعار النفط

MENAFN - Al-Bayan) حذّر بنك ((غولدمان ساكس)) من أن تباطؤ الطلب على النفط في الصين وأوروبا بات يشكل تهديداً متزايداً لتوقعاته المتفائلة لأسعار الخام خلال الربع الأخير من العام، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي لا تزال تدعم الأسواق وتحدّ من تراجع الأسعار.

وقال البنك، في مذكرة صدرت في وقت متأخر الأحد، إن ضعف مؤشرات الاستهلاك في الأسواق الكبرى قد يدفع إلى مراجعة توقعاته لخام برنت، التي تستهدف 90 دولاراً للبرميل في الربع الرابع، إضافة إلى توقعاته لخام غرب تكساس الوسيط عند 83 دولاراً للبرميل.

وأشار ((غولدمان ساكس)) إلى أن بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل في الصين وأوروبا الغربية جاءت أضعف من المتوقع، ما يعكس تباطؤاً في النشاط الاقتصادي والطلب الصناعي، ويشير إلى تقديرات هبوطية تقارب مليوني برميل يومياً مقارنة بتوقعاته السابقة للطلب العالمي على النفط.

وأوضح البنك أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى خفض توقعاته لسعر خام برنت بنحو 10 دولارات للبرميل، في حال استمرت مؤشرات الطلب الضعيفة خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تباطؤ النشاط الصناعي العالمي، خاصة في آسيا، حيث أظهرت بيانات قطاع البتروكيماويات تراجعاً ملحوظاً في معدلات تشغيل مصانع الإيثيلين، بالتزامن مع ضعف الإنتاج الكيميائي في الصين واليابان.

كما لفت البنك إلى انخفاض الطلب الهندي على النفتا وغاز البترول المسال بنحو 150 ألف برميل يومياً خلال أبريل على أساس سنوي، في إشارة إلى تراجع استهلاك بعض المواد الخام الصناعية في واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

وفي قطاع النقل، أكد ((غولدمان ساكس)) أن مؤشرات استهلاك وقود المركبات لا تزال ضعيفة في الصين وعدد من الدول الأوروبية، بينما يواصل الطلب في الولايات المتحدة والهند إظهار قدر أكبر من الصلابة، ما يخفف جزئياً من تأثير التباطؤ العالمي.

ورغم هذه الضغوط، لا تزال أسواق النفط تتلقى دعماً من المخاطر الجيوسياسية، خصوصاً مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط واحتمالات تعطل الإمدادات أو تأثر حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

لكن البنك أشار في المقابل إلى أن الأسواق أصبحت أكثر تفاؤلاً حيال احتمالات التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم الشرائية في النفط، بالتزامن مع استمرار تراجع المخزونات الفعلية قبل إعادة الفتح المتوقعة لمضيق هرمز.

ويرى محللون أن السوق النفطية باتت عالقة بين عاملين متناقضين؛ الأول يتمثل في ضعف الطلب العالمي نتيجة تباطؤ الاقتصادات الكبرى، والثاني استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تمنع الأسعار من التراجع الحاد، ما يبقي الأسواق في حالة تقلب مرتفعة خلال المرحلة المقبلة.