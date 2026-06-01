ناسا انفجار نيزك فوق الولايات المتحدة يعادل قوة 300 طن من المتفجرات
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن انفجار نيزك كان مندفعا نحو الأرض فوق شمال شرق الولايات المتحدة، ما أحدث دويا تردد صداه في أنحاء المنطقة جراء انفجار بقوة تعادل 300 طن من مادة «تي إن تي».
وقالت جينيفر دورين نائبة رئيس قسم الأخبار في «ناسا» لوكالة فرانس برس إن كرة النار تفتتت فوق شمال شرق ولاية ماساتشوستس وجنوب شرق ولاية نيو هامبشير.
وأوضحت أن «كرة النار هذه لم تكن مرتبطة بأي زخات نيزكية نشطة حاليا، بل كانت جسما طبيعيا ولم تكن ناجمة عن عودة حطام فضائي أو قمر اصطناعي» إلى الغلاف الجوي.
وأضافت: «تقدر الطاقة المنبعثة عند تفتته بما يعادل نحو 300 طن من مادة (تي إن تي)، وهو ما يفسر دوي الانفجارات العالية».
وكان النيزك يسير بسرعة أكثر من 120 ألف كيلومتر في الساعة على ارتفاع نحو 64 كيلومترا عندما تفتت.
وأثار دوي الانفجارات المفاجئة ذعر السكان، فيما أفاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأن قوة الانفجار كانت هائلة لدرجة أنها تسببت في اهتزاز المنازل.
