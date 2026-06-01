ناسا انفجار نيزك فوق الولايات المتحدة يعادل قوة 300 طن من المتفجرات

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن انفجار نيزك كان مندفعا نحو الأرض فوق شمال شرق الولايات المتحدة، ما أحدث دويا تردد صداه في أنحاء المنطقة جراء انفجار بقوة تعادل 300 طن من مادة «تي إن تي».

وقالت جينيفر دورين نائبة رئيس قسم الأخبار في «ناسا» لوكالة فرانس برس إن كرة النار تفتتت فوق شمال شرق ولاية ماساتشوستس وجنوب شرق ولاية نيو هامبشير.

وأوضحت أن «كرة النار هذه لم تكن مرتبطة بأي زخات نيزكية نشطة حاليا، بل كانت جسما طبيعيا ولم تكن ناجمة عن عودة حطام فضائي أو قمر اصطناعي» إلى الغلاف الجوي.

وأضافت: «تقدر الطاقة المنبعثة عند تفتته بما يعادل نحو 300 طن من مادة (تي إن تي)، وهو ما يفسر دوي الانفجارات العالية».

وكان النيزك يسير بسرعة أكثر من 120 ألف كيلومتر في الساعة على ارتفاع نحو 64 كيلومترا عندما تفتت.

وأثار دوي الانفجارات المفاجئة ذعر السكان، فيما أفاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأن قوة الانفجار كانت هائلة لدرجة أنها تسببت في اهتزاز المنازل.

MENAFN01062026000130011022ID1111192108