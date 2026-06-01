الدولار الأميركي يستقر عند مستوى 0 306 دينار واليورو يرتفع إلى 0 357

الدولار الأميركي يستقر عند مستوى 0 306 دينار واليورو يرتفع إلى 0 357
استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 0.306 دينار فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.09 في المئة إلى مستوى 0.357 دينار مقارنة بأسعار يوم الاثنين الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض بنسبة 0.16 في المئة إلى مستوى 0.412 دينار كما انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.11 في المئة إلى 0.391 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment