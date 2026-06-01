الدولار الأميركي يستقر عند مستوى 0 306 دينار واليورو يرتفع إلى 0 357

استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 0.306 دينار فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.09 في المئة إلى مستوى 0.357 دينار مقارنة بأسعار يوم الاثنين الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض بنسبة 0.16 في المئة إلى مستوى 0.412 دينار كما انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.11 في المئة إلى 0.391 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.