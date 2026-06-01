  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
المطار يستأنف تشغيل رحلات الشركات العربية والأجنبية

المطار يستأنف تشغيل رحلات الشركات العربية والأجنبية

2026-06-01 05:20:25
(MENAFN- Al-Anbaa)
    بعد استكمال أعمال الإصلاح والتطوير ورفع جاهزية المرافق التشغيلية والأنظمة الفنية

استأنف مطار الكويت الدولي اليوم الاثنين، استقبال وتشغيل رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية ضمن خطة إعادة التشغيل التدريجي للمطار بعد استكمال أعمال الإصلاح والتطوير ورفع جاهزية المرافق التشغيلية والأنظمة الفنية.

وشهد مبنى الركاب (T1) عودة حركة المسافرين القادمين والمغادرين وسط إجراءات تشغيلية تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة الجوية وتسهيل إجراءات السفر مع جاهزية المرافق والخدمات المختلفة لاستقبال الرحلات وفق الخطة المعتمدة.

وتأتي عودة تشغيل الشركات العربية والأجنبية عبر مطار الكويت الدولي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة قطاع النقل الجوي واستعادة الطاقة التشغيلية للمطار بما يلبي احتياجات المسافرين وشركات الطيران.

MENAFN01062026000130011022ID1111192106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث