المطار يستأنف تشغيل رحلات الشركات العربية والأجنبية

استأنف مطار الكويت الدولي اليوم الاثنين، استقبال وتشغيل رحلات شركات الطيران العربية والأجنبية ضمن خطة إعادة التشغيل التدريجي للمطار بعد استكمال أعمال الإصلاح والتطوير ورفع جاهزية المرافق التشغيلية والأنظمة الفنية.

وشهد مبنى الركاب (T1) عودة حركة المسافرين القادمين والمغادرين وسط إجراءات تشغيلية تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة الجوية وتسهيل إجراءات السفر مع جاهزية المرافق والخدمات المختلفة لاستقبال الرحلات وفق الخطة المعتمدة.

وتأتي عودة تشغيل الشركات العربية والأجنبية عبر مطار الكويت الدولي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة قطاع النقل الجوي واستعادة الطاقة التشغيلية للمطار بما يلبي احتياجات المسافرين وشركات الطيران.