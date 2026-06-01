الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية المتكررة تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن البلاد واستقرارها

أكدت على حقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها حمّلت إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

أعربت وزارة الخارجية مجدداً عن إدانة واستنكار الكويت، وبأشد العبارات، للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة، لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن دولة الكويت واستقرارها، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلاً عما تشكله من تهديدٍ بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوّض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددةً على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية.

كما أكدت احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها، محمّلةً إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصله.