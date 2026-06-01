الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية المتكررة تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن البلاد واستقرارها

الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية المتكررة تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن البلاد واستقرارها
أكدت على حقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها
حمّلت إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
أعربت وزارة الخارجية مجدداً عن إدانة واستنكار الكويت، وبأشد العبارات، للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة، لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن دولة الكويت واستقرارها، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلاً عما تشكله من تهديدٍ بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد.
وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوّض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددةً على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية.
كما أكدت احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها، محمّلةً إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصله.
