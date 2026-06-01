الطيران المدني التشغيل المبدئي لمبنى الركاب T1 اليوم يشمل رحلة واحدة لكل شركة طيران ضمن خطة تشغيل تدريجية

الطيران المدني التشغيل المبدئي لمبنى الركاب T1 اليوم يشمل رحلة واحدة لكل شركة طيران ضمن خطة تشغيل تدريجية
نجاح خطة الحج جاء بفضل التعاون المستمر بين مختلف الجهات الحكومية
المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء ووزير الدفاع أسهمت في تسريع إنجاز الأعمال واستعادة الجاهزية التشغيلية للمطار
مبنى الركاب «T1» شهد أعمال تطوير وتجديد شملت المرافق التشغيلية والخدمية بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن نجاح خطة نقل حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج 1447 هـ جاء بفضل التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء العاملين في مطار الكويت الدولي ما أسهم في تسهيل إجراءات سفر الحجاج وعودتهم إلى البلاد بكل يسر وسهولة.
وقال مدير الهيئة بالتكليف دعيج العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، إن الهيئة وبتوجيهات من رئيسها الشيخ حمود المبارك، حرصت على توفير كل التسهيلات والخدمات اللازمة للحجاج سواء داخل مطار الكويت الدولي أو على متن الطائرات بما يضمن راحتهم وسلامتهم منذ مغادرتهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن.
وأضاف العتيبي أن وزارات الدولة والجهات المعنية قامت بدور كبير في إنجاح خطة الحج وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجمارك إلى جانب حملات الحج الكويتية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية وهذا التعاون المشترك أسهم في تحقيق انسيابية عالية في حركة الحجاج وإنجاز الإجراءات التشغيلية وفق الخطط المعتمدة.
وأشار إلى ما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بقطاع الطيران المدني وجهود إعادة تأهيل وتشغيل مطار الكويت الدولي، لافتا إلى أن المتابعة المستمرة من سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي أسهمت في تسريع إنجاز الأعمال واستعادة الجاهزية التشغيلية للمطار.
وذكر أن التشغيل المبدئي لمبنى الركاب (T1) اليوم يشمل رحلة واحدة لكل شركة طيران ضمن خطة تشغيل تدريجية تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة التشغيلية وتقييم الأداء قبل التوسع في مراحل التشغيل اللاحقة.
وثمن جهود جميع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي بما فيها وزارة الداخلية ووزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك وشركة (كافكو) لتزويد الوقود والكوادر الفنية والتشغيلية التي واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إنجاز أعمال الإصلاح والتطوير وإعادة التشغيل.
وأوضح أن مبنى الركاب (T1) شهد أعمال تطوير وتجديد شاملة شملت المرافق التشغيلية والخدمية بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ويعزز من كفاءة التشغيل خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف العتيبي أن أعمال التطوير شملت كذلك تحسين المرافق والخدمات والمناطق المحيطة بالمطار بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الكويت ويوفر بيئة تشغيلية وخدمية متكاملة للمسافرين.
ودعا المسافرين إلى ضرورة الحضور لمطار الكويت الدولي قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات على الأقل لإتاحة الوقت الكافي لإنهاء جميع الإجراءات وتجنب أي تأخير قد يؤثر على سفرهم.
وأكد أهمية الالتزام بمواعيد إغلاق كاونترات تسجيل الدخول (Check-in) مبينا أنها تغلق قبل موعد الإقلاع بساعة واحدة للرحلات المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية فيما تغلق قبل موعد الإقلاع بساعة ونصف الساعة للرحلات المتجهة إلى جميع الدول الأخرى.
وشدد على أن (الطيران المدني) مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية في مطار الكويت الدولي.
