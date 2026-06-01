الطيران المدني التشغيل المبدئي لمبنى الركاب T1 اليوم يشمل رحلة واحدة لكل شركة طيران ضمن خطة تشغيل تدريجية

نجاح خطة الحج جاء بفضل التعاون المستمر بين مختلف الجهات الحكومية المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء ووزير الدفاع أسهمت في تسريع إنجاز الأعمال واستعادة الجاهزية التشغيلية للمطار مبنى الركاب «T1» شهد أعمال تطوير وتجديد شملت المرافق التشغيلية والخدمية بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة



أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن نجاح خطة نقل حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج 1447 هـ جاء بفضل التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء العاملين في مطار الكويت الدولي ما أسهم في تسهيل إجراءات سفر الحجاج وعودتهم إلى البلاد بكل يسر وسهولة.

وقال مدير الهيئة بالتكليف دعيج العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، إن الهيئة وبتوجيهات من رئيسها الشيخ حمود المبارك، حرصت على توفير كل التسهيلات والخدمات اللازمة للحجاج سواء داخل مطار الكويت الدولي أو على متن الطائرات بما يضمن راحتهم وسلامتهم منذ مغادرتهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وأضاف العتيبي أن وزارات الدولة والجهات المعنية قامت بدور كبير في إنجاح خطة الحج وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجمارك إلى جانب حملات الحج الكويتية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية وهذا التعاون المشترك أسهم في تحقيق انسيابية عالية في حركة الحجاج وإنجاز الإجراءات التشغيلية وفق الخطط المعتمدة.

وأشار إلى ما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بقطاع الطيران المدني وجهود إعادة تأهيل وتشغيل مطار الكويت الدولي، لافتا إلى أن المتابعة المستمرة من سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي أسهمت في تسريع إنجاز الأعمال واستعادة الجاهزية التشغيلية للمطار.

وذكر أن التشغيل المبدئي لمبنى الركاب (T1) اليوم يشمل رحلة واحدة لكل شركة طيران ضمن خطة تشغيل تدريجية تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة التشغيلية وتقييم الأداء قبل التوسع في مراحل التشغيل اللاحقة.

وثمن جهود جميع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي بما فيها وزارة الداخلية ووزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك وشركة (كافكو) لتزويد الوقود والكوادر الفنية والتشغيلية التي واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إنجاز أعمال الإصلاح والتطوير وإعادة التشغيل.

وأوضح أن مبنى الركاب (T1) شهد أعمال تطوير وتجديد شاملة شملت المرافق التشغيلية والخدمية بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ويعزز من كفاءة التشغيل خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف العتيبي أن أعمال التطوير شملت كذلك تحسين المرافق والخدمات والمناطق المحيطة بالمطار بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الكويت ويوفر بيئة تشغيلية وخدمية متكاملة للمسافرين.

ودعا المسافرين إلى ضرورة الحضور لمطار الكويت الدولي قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات على الأقل لإتاحة الوقت الكافي لإنهاء جميع الإجراءات وتجنب أي تأخير قد يؤثر على سفرهم.

وأكد أهمية الالتزام بمواعيد إغلاق كاونترات تسجيل الدخول (Check-in) مبينا أنها تغلق قبل موعد الإقلاع بساعة واحدة للرحلات المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية فيما تغلق قبل موعد الإقلاع بساعة ونصف الساعة للرحلات المتجهة إلى جميع الدول الأخرى.

وشدد على أن (الطيران المدني) مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية في مطار الكويت الدولي.