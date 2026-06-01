البديوي استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت تصعيد خطير ومرفوض

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف الكويت، مؤكداً أن هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسؤول، وانتهاكاً سافراً لسيادة دولة الكويت وللقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.

وأكد البديوي في بيان له اليوم الاثنين، أن مواصلة هذه الاعتداءات العدوانية تعكس نهجاً إيرانياً مرفوض، يقوض جميع الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشدد على أن أمن الكويت يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف موقفاً موحداً وثابتاً إلى جانب دولة الكويت، وتدعم بشكل كامل جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها.