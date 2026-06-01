مديرية شباب العقبة تنفذ عددا من الأنشطة والمبادرات النوعية لتمكين الشباب خلال أيار

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة الأول من حزيران (بترا)- نفذت مديرية شباب العقبة وجميع المراكز الشبابية التابعة لها حزمة متكاملة من الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية والتدريبية والمبادرات البيئية والمجتمعية، لتمكين الشباب وصقل مهاراتهم بمشاركة 1085 شابا وشابة.

وأطلقت المراكز الشبابية عددا من الجلسات النقاشية الموسعة لصياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب (2026–2030) بمشاركة نخبة من شباب المحافظة، لجمع آرائهم حول الأولويات والاحتياجات البرامجية المستقبلية.







وتم تنفيذ عدد من الحملات التطوعية الميدانية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات بمشاركة 250 شابا وشابة، بهدف تفعيل دور المراكز الشبابية في الخدمة المجتمعية وتوعية الشباب بدورهم الرئيس في خدمة مجتمعاتهم.

واختتمت المراكز الشبابية في المحافظة فعاليات الدورة الثانية من برنامج التطوع الأخضر، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لتعزيز الوعي بالتغير المناخي بمشاركة 100 شاب وشابة، حيث نفذ المتطوعون خلالها حملات واسعة لتنظيف وتجميل المرافق السياحية العامة في المحافظة وفرز النفايات وتقديم الحلول الابتكارية للاستدامة البيئية.







كما شارك عدد من المراكز في حملات التوعية والسلامة المرورية من خلال مبادرات ميدانية بمناسبة يوم المرور العالمي، تضمنت رسم ممرات المشاة وتوزيع ملصقات إرشادية لتأمين حركة عبور المشاة، شارك فيها 80 شابا وشابة من منتسبي المراكز الشبابية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، بهدف نشر ثقافة الأمان المروري على الطرقات ورفع وعي الشباب بقضايا السلامة المرورية والمسؤولية المجتمعية والخدمة العامة.

وعلى صعيد المشاركة الشبابية في الحياة العامة والإدارة المحلية، استضاف مركز شباب وشابات العقبة ومركزا شباب وشابات القويرة ورش عمل موسعة حول مفهوم الإدارة المحلية وأهميتها بالتعاون مع مركز الثريا للدراسات، بمشاركة 90 شابا وشابة بهدف تعزيز أدوار الشباب في صنع القرار المحلي.

وأقيم في مركز شباب القريقرة، ضمن حزمة البرامج التدريبية لوزارة الشباب، برنامج التدريب المهني بالتعاون مع مركز إعداد القيادات الشبابية ومؤسسة التدريب المهني الذي هدف إلى تزويد الشباب بالمهارات الأساسية اللازمة للدخول إلى سوق العمل وتحديد مساراتهم المهنية.

وتستمر حزم البرامج التدريبية المسجلة رسميا على المنصة الرئيسية لوزارة الشباب الموزعة على جميع المراكز الشبابية في العقبة ويستفيد منها 540 شابا وشابة وتشمل برنامج إثراء للغة الإنجليزية لليافعين (12-17 سنة) بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية وبرنامج اللغة الإنجليزية للباحثين عن عمل للفئة العمرية (24-30 سنة) بالتعاون مع منظمة أمديست ومحور المهارات الرياضية والدفاع عن النفس من خلال برنامج كرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الأردني لكرة القدم وبرنامج التايكواندو بالتعاون مع الاتحاد الأردني للتايكواندو وبرنامج الجوجيتسو والملاكمة.

كما تضمن المحور الثقافي والفني دورة تعلم السمسمية وبرنامج الرسم وبرنامج الألعاب الإلكترونية لتنمية المهارات الرقمية الحديثة.

وتأتي هذه البرامج ترجمة لرؤية الوزارة المتمثلة في بناء جيل أردني متمكن، واع، وقادر على المنافسة عالميا، من خلال تحويل المراكز الشبابية إلى حاضنات للإبداع والابتكار.

وتستند الاستراتيجية الوطنية للشباب (2026–2030) إلى تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتطوير مهاراتهم الحياتية والمهنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة والعمل التطوعي.

وتجسد هذه البرامج التزام الوزارة بتوفير بيئة داعمة تطلق طاقات الشباب وتستثمر في قدراتهم ليكونوا شركاء في مسيرة التنمية الوطنية.

--(بترا) د م/أ م/ أ أ