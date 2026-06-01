91.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

2026-06-01 05:19:30
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من حزيران (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الاثنين، عند 91.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 87.20 دينار لجهة الشراء.

وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 105.10 و 81.10 دينار على التوالي.

