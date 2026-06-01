صناعة عمان تنظم جلسة حول التصدير للاتحاد الأوروبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من حزيران (بترا)- نظمت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن جلسة تشاورية حول التصدير لدول الاتحاد الأوروبي ضمن متطلبات الامتثال لآلية تعديل حدود الكربون (CBAM).

وحسب بيان الغرفة اليوم الاثنين، شارك في الجلسة التي تحدث فيها خبراء من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والمنظمات الدولية المانحة، شركات صناعية من عدة قطاعات صناعية إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية المعنية وشركات التدقيق الطاقي.

وناقشت الجلسة عدة محاور حول آخر المستجدات المتعلقة بتعليمات الاتحاد الأوروبي المتعقلة بانبعاثات الكربون للبضائع المصدرة لأي من دول الاتحاد الأوروبي والمشمولة بالتعليمات المطبقة منذ بداية العام الحالي ومنها الأسمدة الكيماوية، الألمنيوم، الحديد والصلب، الإسمنت، الهيدروجين والكهرباء.

وتم خلال الجلسة توضيح آلية احتساب المبالغ المالية الإضافية المترتبة على البضائع المصدرة حسب كميات انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات التصنيع، بما يشمل ذلك عمليات تصنيع المواد ومدخلات الإنتاج المستخدمة فيها، بالإضافة إلى توضيح المتطلبات اللازمة لاعتماد الجهات التي ستقوم بالتحقق من كميات انبعاثات الكربون من قبل المصانع.

وأشارت الغرفة إلى أنها تعمل على إنشاء منصة للإرشاد الأخضر ضمن إطار التوسع لمنصة تبادل النفايات الصناعية التي أطلقتها العام الماضي، بما يشمل خدمات متكاملة للإرشاد تتضمن: التحول نحو الصناعات الخضراء وكفاءة الموارد والاستدامة والاقتصاد الدائري والأعمال المسؤولة والتوافق مع متطلبات حماية البيئة.

من جانبهم، أشار ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الإعمار الألماني (KFW) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية (EBRD)، الى البرامج والخدمات التي يقدموها بمجال تطوير التنافسية الصناعية ومساعدة المصانع على التحول الأخضر وتخفيض انبعاثات الكربون.

بدورهم، شدد المشاركون في الجلسة على ضرورة تحويل التحديات التي قد تواجههم خلال عمليات التصدير للاتحاد الأوروبي إلى فرص من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم الفني والمالي بشكل متكامل لمساعدة الشركات الصناعية على تطوير قدراتها التنافسية التصديرية وتخفيض انبعاثات الكربون من خلال ترشيد استهلاك الطاقة واستغلال فرص الطاقة المتجددة واستخدام تقنيات التصنيع الحديثة.

--(بترا) س ص/أ م/ أ أ