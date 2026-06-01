أعيان يشاركون بمؤتمر العمل الدولي في جنيف

عمان الأول من حزيران (بترا)- شارك رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى مراد، وأعضاء اللجنة العين شرحبيل ماضي، والعين نسيمة الفاخري، في أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.

وبحسب بيان المجلس اليوم الاثنين، شارك الأعيان على هامش المؤتمر في الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية، الذي بحث المواقف العربية حيال البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الاجتماع موضوع رئاسة الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي والمناصب المنبثقة عنها، والتنسيق العربي بشأن الترشحات والمشاركة الفاعلة في مختلف اللجان والأجهزة التابعة للمؤتمر.

وأكد المشاركون مواصلة دعم القضية الفلسطينية، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل الدولي ذات الصلة بأوضاع العمال العرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب بحث التحضيرات الخاصة بالملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين.

وجرى خلال الاجتماع عرض الممارسات الإسرائيلية التي يقوم بها الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة، التي أثرت بشكل ملحوظ على أوضاع العمال وخسارة الآف الوظائف وفرص العمل في الضفة الغربية المحتلة.

وتناول الاجتماع متابعة قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشأن تعليق العمل ببعض أحكام النظام الأساسي لمؤتمر العمل الدولي فيما يتعلق بمشاركة دولة فلسطين، حيث جرى تأكيد أهمية تعزيز حضور فلسطين ودعم حقوقها داخل المنظمة.

كما ناقش المشاركون آخر المستجدات المتعلقة بالتصديقات على تعديل عام 1986 لدستور منظمة العمل الدولية، بشأن توسيع التمثيل في مجلس إدارة مكتب العمل الدولي.

وبحث الاجتماع استراتيجية التعاون الإنمائي للمنظمة للفترة 2026–2029، وأهمية التوسع في استخدام اللغة العربية داخلها، إضافة إلى تعزيز التعاون الإنمائي بين منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية بما يخدم مصالح الدول العربية.

وشدد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الوفود العربية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي، بما يسهم في توحيد المواقف العربية وتعزيز الحضور العربي في مختلف أعمال المؤتمر.

