مرصد أكيد: 121 إشاعة في شهر أيار

2026-06-01 05:19:27
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من حزيران (بترا) - قال مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) إن حركة الإشاعات الموجهة نحو الساحة المحلية واصلت ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي، لكن بعدد أقل عن آذار ونيسان الماضيين، وتوجهت هذه الإشاعات نحو القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين.

وأضاف في تقريره الشهري الذي أصدره اليوم الاثنين، إن شهر أيار سجل 121 إشاعة، مقارنة ب 157 إشاعة في نيسان الماضي، بانخفاض وصلت نسبته إلى 22.9 بالمئة في إجمالي حجم الإشاعات المتداولة.

وبين أن الإشاعات التي تحمل طابعا اقتصاديا تصدرت الترتيب مع الإشاعات الاجتماعية بواقع 31 إشاعة لكل واحد منهما وبمجموع وصل إلى 62 إشاعة من المجموع الكلي للإشاعات، وبنسبة تجاوزت 51 بالمئة.

ولفت إلى أنه سجل 25 إشاعة ذات محتوى سياسي وبنسبة 20 بالمئة، و14 إشاعة في المجال الصحي وبنسبة 12 بالمئة، و12 إشاعة في الشأن العام وبنسبة وصلت إلى نحو 10 بالمئة، و8 إشاعات في المجال الأمني وبنسبة 6 بالمئة من مجموع الإشاعات الكلي.

وأشار التقرير إلى أن 88 إشاعة من المجموع الكلي للإشاعات صدرت عن منصات التواصل الاجتماعي وبنسبة بلغت 72.73 بالمئة، بينما تداولت وسائل الإعلام 33 إشاعة وبنسبة بلغت 27.27 بالمئة.

ولفت إلى أن الإشاعات القادمة من المصدر الخارجي بلغ عددها 27 إشاعة وبنسبة 22.31 بالمئة، وتبين أن عدد الإشاعات التي تم نفيها رسميا أو من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة بلغ 54 إشاعة من أصل 121، لتشكل الإشاعات المنفية ما نسبته 44.63 بالمئة، بينما بقيت 67 إشاعة وبنسبة 55.37 بالمئة دون نفي، ويعكس هذا الرقم استقرارا نسبيا في وتيرة الاستجابة والتفنيد مقارنة بنيسان الذي نفيت فيه 55 إشاعة.

