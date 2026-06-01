مرصد أكيد: 121 إشاعة في شهر أيار

مرصد أكيد: 121 إشاعة في شهر أيار
عمان الأول من حزيران (بترا) - قال مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) إن حركة الإشاعات الموجهة نحو الساحة المحلية واصلت ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي، لكن بعدد أقل عن آذار ونيسان الماضيين، وتوجهت هذه الإشاعات نحو القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين.
وأضاف في تقريره الشهري الذي أصدره اليوم الاثنين، إن شهر أيار سجل 121 إشاعة، مقارنة ب 157 إشاعة في نيسان الماضي، بانخفاض وصلت نسبته إلى 22.9 بالمئة في إجمالي حجم الإشاعات المتداولة.
وبين أن الإشاعات التي تحمل طابعا اقتصاديا تصدرت الترتيب مع الإشاعات الاجتماعية بواقع 31 إشاعة لكل واحد منهما وبمجموع وصل إلى 62 إشاعة من المجموع الكلي للإشاعات، وبنسبة تجاوزت 51 بالمئة.
ولفت إلى أنه سجل 25 إشاعة ذات محتوى سياسي وبنسبة 20 بالمئة، و14 إشاعة في المجال الصحي وبنسبة 12 بالمئة، و12 إشاعة في الشأن العام وبنسبة وصلت إلى نحو 10 بالمئة، و8 إشاعات في المجال الأمني وبنسبة 6 بالمئة من مجموع الإشاعات الكلي.
وأشار التقرير إلى أن 88 إشاعة من المجموع الكلي للإشاعات صدرت عن منصات التواصل الاجتماعي وبنسبة بلغت 72.73 بالمئة، بينما تداولت وسائل الإعلام 33 إشاعة وبنسبة بلغت 27.27 بالمئة.
ولفت إلى أن الإشاعات القادمة من المصدر الخارجي بلغ عددها 27 إشاعة وبنسبة 22.31 بالمئة، وتبين أن عدد الإشاعات التي تم نفيها رسميا أو من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة بلغ 54 إشاعة من أصل 121، لتشكل الإشاعات المنفية ما نسبته 44.63 بالمئة، بينما بقيت 67 إشاعة وبنسبة 55.37 بالمئة دون نفي، ويعكس هذا الرقم استقرارا نسبيا في وتيرة الاستجابة والتفنيد مقارنة بنيسان الذي نفيت فيه 55 إشاعة.
