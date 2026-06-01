نتنياهو وكاتس يوجهان بشن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت

خبرني - أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، الاثنين، بيانا مشتركا وجّها فيه الجيش الإسرائيلي إلى مهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، مع استمرار التصعيد وتعميق العمليات البرية في جنوب لبنان.

وقال الجانبان إن هذا التوجيه جاء عقب ما وصفاه بـ "الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان من قبل حزب الله والهجمات التي استهدفت عدة مدن".

وتتواصل الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحزب الله منذ وقف إطلاق النار في منتصف نيسان.

والقتال في لبنان هو أكبر تداعيات الحرب في إيران، إذ تسبب في نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني جراء الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء منذ الثاني من آذار، حين بدأ حزب الله في إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل دعما لحليفته إيران.

وتقول الحكومة اللبنانية إن التوغل الإسرائيلي تسبب في استشهاد أكثر من 3370 شخصا. وتقول إسرائيل إن 24 جنديا وأربعة مدنيين قتلوا خلال الفترة نفسها. ونزح أيضا عشرات الآلاف من الإسرائيليين المقيمين في الشمال جراء صواريخ حزب الله وطائراته المسيرة.