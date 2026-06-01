إيران تتهم الولايات المتحدة بمواصلة خرق وقف إطلاق النار

خبرني - اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، الولايات المتحدة بأنها تُواصِل انتهاك وقف إطلاق النار المترنح، بعد قصف أميركي لأحد الموانئ الإيرانية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تنتهك أيضا وقف إطلاق النار، بما في ذلك هذا الصباح"، بعد تنديده بخرق إسرائيل الهدنة في لبنان.

وأضاف "لن نتردد في اتخاذ كل الإجراءات التي نراها ضرورية للدفاع عن الأمن القومي الإيراني".

وكانت القيادة المركزية الأميركية، قد أعلنت الاثنين، عن تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" استهدفت مواقع للرادارات والقيادة والتحكم الخاصة بالطائرات المسيّرة في منطقة غوروك وجزيرة قشم في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.