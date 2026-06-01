مصر تتخذ قرارا يشمل 3 ضحايا من حادث اغتيال السادات 1981

2026-06-01 05:19:00
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن إضافة ضحايا العمليات الإرهابية في حادثة المنصة عام 1981، إلى صندوق تكريم شهداء.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن ذلك جاء بعد بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمنت قرارات الحكومة إضافة 9 من ضحايا العمليات الإرهابية التابعين لوزارة الخارجية إلى الصندوق، وإضافه 3 من ضحايا العمليات الإرهابية في حادثة المنصة عام 1981، ومعهم المواطن جهاد حسان.

صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم في مصر هو هيئة عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء، أُنشئ بموجب القانون رقم 16 لسنة 2018. يهدف إلى توفير الدعم والرعاية الشاملة لأسر الشهداء والمصابين في مختلف المجالات.

