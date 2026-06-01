قاليباف عن تصعيد الحرب الإسرائيلية على لبنان: الحساب سيدفع لا محالة

2026-06-01 05:18:59
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - علق رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، على تصعيد الحرب الإسرائيلية على لبنان قائلا: "لكل خيار ثمن، والحساب سيدفع لا محالة".
وكتب قاليباف في منشور عبر منصة "إكس" إن "الحصار البحري وتصعيد جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني الإسرائيلي في لبنان، يشكلان دليلاً قاطعاً على عدم التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار في المنطقة".

وشدد قاليباف على أن "لكل خيار ثمنا، وأن الحساب سيُدفع لا محالة"، مؤكدا أن "كل شيء سيتضح في النهاية".
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس بيانا مشتركا أعلنا فيه إنهما أمرا الجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية في بيروت.

فيما كشفت مصادر لموقع "أكسيوس" بأن أحدث مساعي واشنطن لوقف إطلاق النار في لبنان فشلت.

وعلى الأثر شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة.

