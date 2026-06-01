الحنيطي والفايز بانتظار الدخان الابيض والملف غادر وزارة الشباب

خبرني - تنشغل الاوساط الرياضية الاردنية بالشخصية التي ستتولى رئاسة نادي الفيصلي في المرحلة المقبلة. وبلغ السباق بين محمد الحنيطي وسداد الفايز ذروته على رئاسة النادي وسط معلومات وصلت الى موقع خبرني تفيد بان حسم الملف اصبح غادر وزارة الشباب وتتولاه الان مرجعية رسمية لضمان الاختيار الانسب. وبانتظار قضاء الامر وظهور الدخان الابيض ينشغل مؤيدو الفايز والحنيطي بحملات مكثفة على السوشال قال مراقب للشأن الرياضي لخبرني انها لن تؤثر على القرار.

