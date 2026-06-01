قبل مواجهة مصر.. البرازيل تستعرض قوتها الهجومية وتكتسح بنما

خبرني - بعث المنتخب البرازيلي رسالة قوية إلى منافسيه قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما أمطر شباك بنما بـ6 -2 في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

ولم يحتج "السيليساو" سوى لثوان معدودة لافتتاح التسجيل في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم الاثنين، عبر فينيسيوس جونيور، الذي استغل خطأ في وسط الملعب وانطلق نحو المرمى قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

لكن منتخب بنما فاجأ أصحاب الأرض بإدراك التعادل في الدقيقة 14 بعد هدف عكسي سجله ماتيوس كونيا بالخطأ في مرماه.

ورغم التعادل، واصل المنتخب البرازيلي فرض سيطرته على اللقاء، لينجح كاسيميرو في إعادة التقدم قبل نهاية الشوط الأول برأسية من مسافة قريبة، مانحا فريقه أفضلية 2-1.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سلسلة واسعة من التبديلات، إلا أن ذلك لم يؤثر على إيقاع الفريق، بل زاد من قوته الهجومية.

ونجح البدلاء في مواصلة الضغط، فسجل ريان الهدف الثالث في الدقيقة 52 مستفيدا من خطأ لحارس مرمى بنما أورلاندو موسكيرا، قبل أن يضيف لوكاس باكيتا الهدف الرابع بعد سبع دقائق.

واستمر مهرجان الأهداف عندما سجل إيغور تياغو الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 62، ثم اختتم دانيلو سانتوس السداسية في الدقيقة 80 بعد هجمة منظمة.

وتمكن كارلوس هارفي من تقليص الفارق لبنما بهدف رائع من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 83، دون أن يؤثر ذلك على النتيجة النهائية.

وأظهرت المباراة عمق التشكيلة البرازيلية وقدرة اللاعبين البدلاء على تقديم الإضافة، وهو ما منح الجهاز الفني بقيادة أنشيلوتي مؤشرات إيجابية قبل انطلاق المونديال.

وتخوض البرازيل منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب واسكتلندا وهايتي، في رحلة البحث عن اللقب العالمي السادس في تاريخها، بينما تنتظرها مواجهة ودية مرتقبة أمام مصر في الولايات المتحدة يوم 7 يونيو الجاري ضمن التحضيرات الأخيرة للبطولة.