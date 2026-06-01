ليلة العشاء السعودي تحتفي بضيوفها في كوالالمبور

2026-06-01 05:15:12
(MENAFN- Al Watan) جمعت ليلةَ العشاء السعودي في كوالالمبور نخبةً من الدبلوماسيين والمسؤولين والمثقفين الماليزيين والسعوديين، في أمسية جسّدت عُمق العلاقات بين البلدين، ومتانة جسور التواصل الحضاري بينهما، وذلك على هامش مشاركة المملكة العربية السعودية ضيفَ شرفٍ في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026.
وحضر الأمسية الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا سعادة الأستاذ أسامة بن داخل الأحمدي، ومعالي وزير التعليم الماليزي فاضلينا صديق، وعدد من السفراء والدبلوماسيين ومديري الجامعات الماليزية والمسؤولين والمثقفين والإعلاميين.
وألقى الرئيس التنفيذي للهيئة كلمةً رحّب فيها بالحضور، مؤكدًا أن مشاركة المملكة ضيفَ شرفٍ في المعرض يعدُّ امتداداً للحضور الثقافي السعودي عالميًا، وترسيخاً لحرص المملكة على مدّ جسور التواصل الثقافي مع مختلف الشعوب، مشيرًا إلى أن العلاقات السعودية الماليزية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والأخوّة، ومقدّمًا شكره لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود.
وأكد السفير الأحمدي أن هذه الأمسيات تأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز حضورها الثقافي عالميًا، والتعريف بما تزخر به من تنوع في الموسيقى والأدب والأزياء والفنون التراثية، مشيرًا إلى أنها تُسهم في توثيق عُرى التواصل الثقافي بين الشعوب، وإبراز الحراك الذي تشهده المملكة في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتخلّلت الأمسية عروضاً للفنون الأدائية السعودية شملت فن الخطوة والسامري والخبيتي، إلى جانب تقديم أطباقٍ من المطبخ السعودي بمختلف مناطقه، في تجربة عرّفت الضيوف بثراء الموروث الثقافي السعودي وتنوعه.
وتأتي ليلةَ العشاء السعودي ضمن البرنامج الثقافي الذي تقوده هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال فعاليات المعرض، المتضمن سلسلة من الندوات والجلسات الثقافية والعروض الفنية التي تتواصل حتى السابع من يونيو.

