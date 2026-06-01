نمو النشاط الصناعي في الصين بأسرع من المتوقع

نمو النشاط الصناعي في الصين بأسرع من المتوقع
وجاءت قراءة المؤشر الصادر عن"ريتينج دوج" والذي تعده"إس أند بي جلوبال" أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وبحسب البيانات الصادرة الأحد، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي في الصين لشهر مايو إلى 50 نقطة مقارنة مع 50.3 نقطة المسجلة في أبريل.
لكن نظرًا لأن هذا المسح الخاص يشمل عينة أصغر من المصنعين الموجهين للتصدير، فإنه غالبًا ما يختلف عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي، الذي يغطي شريحة أوسع من قطاع التصنيع في الصين.
وذكر“ياو يو” مؤسس شركة“ريتنج دوج” لأبحاث الائتمان أنه على الرغم من تباطؤ معدل النمو، فإنه لا يزال من بين أعلى المعدلات المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية، حسبما نقلت“سي إن بي سي”.المصدر:
