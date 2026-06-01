نمو النشاط الصناعي في الصين بأسرع من المتوقع

2026-06-01 05:15:04
(MENAFN- Al-Borsa News) نما النشاط الصناعي في الصين بوتيرة أسرع من التوقعات خلال مايو، وهو ما يتناقض مع البيانات الرسمية التي أشارت إلى ضعف الزخم في القطاع.

وجاءت قراءة المؤشر الصادر عن“ريتينج دوج” والذي تعده“إس أند بي جلوبال” أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وبحسب البيانات الصادرة الأحد، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي في الصين لشهر مايو إلى 50 نقطة مقارنة مع 50.3 نقطة المسجلة في أبريل.

لكن نظرًا لأن هذا المسح الخاص يشمل عينة أصغر من المصنعين الموجهين للتصدير، فإنه غالبًا ما يختلف عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي، الذي يغطي شريحة أوسع من قطاع التصنيع في الصين.

وذكر“ياو يو” مؤسس شركة“ريتنج دوج” لأبحاث الائتمان أنه على الرغم من تباطؤ معدل النمو، فإنه لا يزال من بين أعلى المعدلات المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية، حسبما نقلت“سي إن بي سي”.

