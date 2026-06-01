أرباح إعمار تقفز 133% إلى 7.77 مليار جنيه في الربع الأول

أرباح إعمار تقفز 133% إلى 7.77 مليار جنيه في الربع الأول
وزادت إيرادات الشركة المجمعة لتصل 6.76 مليار جنيه، مقابل 5.9 مليار جنيه في الربع المقارن من العام السابق.
وتراجعت أرباح شركة إعمار مصر للتنمية، بنسبة 64% خلال العام الماضي، لتصل 5.54 مليار جنيه، مقارنة بربح 15.4 مليار جنيه في 2024.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 19.8 مليار جنيه، مقابل 19 مليار جنيه خلال 2024.
وقفزت المصروفات التمويلية للشركة إلى 2.83 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 735.9 مليون جنيه في العام الأسبق.
وكان وافق مجلس إدارة شركة“إعمار مصر” على الموزانة العامة لعام 2026 وخطة العمل عن عام 2026 وحتى 2030.
وصدق مجلس الإدارة على تعيين محمد عيد كعضو مجلس إدارة مستقل.
وكانت أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية وجود نزاع تحكيمي قائم بينها وبين شركة أرابتك مصر منذ يناير الماضي، يتعلق بمطالبات مالية بقيمة 680 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، أن النزاع يرجع إلى مطالبة ((أرابتك مصر)) بمبالغ ناتجة عن خلافات بشأن تمديد مدة التنفيذ وقائمة العيوب (Time Extension & Snag List)، والتي تمثل النصيب الأكبر من قيمة المطالبة، في حين تمثل المطالبات المرتبطة بفروق الأسعار جزءًا محدودًا من إجمالي المبلغ.
وأضافت ((إعمار مصر))، التابعة لشركة إعمار العقارية الإماراتية، أنها لم تفصح عن النزاع منذ بدايته، نظرًا لأن قيمة المطالبة لا تتجاوز 2% من حقوق الملكية الخاصة بالشركة، وذلك التزامًا بقواعد الحوكمة المعمول بها، وبالنظر إلى سرية إجراءات التحكيم الدولي الجارية بين الطرفين.
وفي سياق متصل، أقامت شركة أرابتك مصر دعوى تحكيم أمام غرفة تجارة باريس ضد ((إعمار مصر))، تطالب خلالها بسداد نحو مليار جنيه فروق أسعار، بدعوى اختلال التوازن التعاقدي في جزء من عقود المقاولات، نتيجة تغيرات سعر صرف الجنيه وارتفاع تكاليف البناء.
وأكدت ((إعمار مصر)) أنها تتابع تطورات النزاع في إطار القنوات القانونية والرسمية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومصالح مساهميها.
