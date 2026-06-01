أرباح إعمار تقفز 133% إلى 7.77 مليار جنيه في الربع الأول

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة إعمار مصر للتنمية، بنسبة 133.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 7.77 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.32 مليار جنيه في الفترة المقارنة من عام 2025.

وزادت إيرادات الشركة المجمعة لتصل 6.76 مليار جنيه، مقابل 5.9 مليار جنيه في الربع المقارن من العام السابق.

موضوعاتمصر تستهدف رفع صادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار خلال 2026 “أكت فاينانشال” تتكبد خسائر 513.9 مليون جنيه في الربع الأول “جو جرين” تربح 24.4 مليون جنيه في الربع الأول

وتراجعت أرباح شركة إعمار مصر للتنمية، بنسبة 64% خلال العام الماضي، لتصل 5.54 مليار جنيه، مقارنة بربح 15.4 مليار جنيه في 2024.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 19.8 مليار جنيه، مقابل 19 مليار جنيه خلال 2024.

وقفزت المصروفات التمويلية للشركة إلى 2.83 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 735.9 مليون جنيه في العام الأسبق.

وكان وافق مجلس إدارة شركة“إعمار مصر” على الموزانة العامة لعام 2026 وخطة العمل عن عام 2026 وحتى 2030.

وصدق مجلس الإدارة على تعيين محمد عيد كعضو مجلس إدارة مستقل.

وكانت أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية وجود نزاع تحكيمي قائم بينها وبين شركة أرابتك مصر منذ يناير الماضي، يتعلق بمطالبات مالية بقيمة 680 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أن النزاع يرجع إلى مطالبة ((أرابتك مصر)) بمبالغ ناتجة عن خلافات بشأن تمديد مدة التنفيذ وقائمة العيوب (Time Extension & Snag List)، والتي تمثل النصيب الأكبر من قيمة المطالبة، في حين تمثل المطالبات المرتبطة بفروق الأسعار جزءًا محدودًا من إجمالي المبلغ.

وأضافت ((إعمار مصر))، التابعة لشركة إعمار العقارية الإماراتية، أنها لم تفصح عن النزاع منذ بدايته، نظرًا لأن قيمة المطالبة لا تتجاوز 2% من حقوق الملكية الخاصة بالشركة، وذلك التزامًا بقواعد الحوكمة المعمول بها، وبالنظر إلى سرية إجراءات التحكيم الدولي الجارية بين الطرفين.

وفي سياق متصل، أقامت شركة أرابتك مصر دعوى تحكيم أمام غرفة تجارة باريس ضد ((إعمار مصر))، تطالب خلالها بسداد نحو مليار جنيه فروق أسعار، بدعوى اختلال التوازن التعاقدي في جزء من عقود المقاولات، نتيجة تغيرات سعر صرف الجنيه وارتفاع تكاليف البناء.

وأكدت ((إعمار مصر)) أنها تتابع تطورات النزاع في إطار القنوات القانونية والرسمية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومصالح مساهميها.