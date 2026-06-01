صادرات كوريا الجنوبية تقفز 53.2% خلال مايو

2026-06-01 05:15:04
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 53.2% على أساس سنوي في شهر مايو الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي مسجلة 87.8 مليار دولار، مدفوعة بدورة فائقة في قطاع أشباه الموصلات.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والموارد، في بيان اليوم الإثنين، أن هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه الصادرات الكورية الشهرية حاجز 80 مليار دولار.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع الواردات بنسبة 20.8% على أساس سنوي لتصل إلى 60.8 مليار دولار، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 26.95 مليار دولار.

ولفتت إلى أن صناعة أشباه الموصلات تأتي على رأس قائمة الصادرات، في الوقت الذي تشهد فيه دورة فائقة بفضل استمرار استثمارات شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما نمت صادرات الرقائق بنسبة 169.4% على أساس سنوي لتصل إلى 37.2 مليار دولار في مايو، وهو أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق.

وفي المقابل، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 5.9% إلى 5.83 مليار دولار الشهر الماضي؛ بسبب تراجع عدد أيام العمل، واضطرابات إمدادات قطع الغيار، واضطرابات الشحن وسط أزمة الشرق الأوسط، وتأثيرات سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأوضح البيان أنه بحسب الوجهة، قفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 59.1% إلى 15.97 مليار دولار بفضل الطلب القوي على المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفعت الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا بنسبة 58.4% إلى 15.85 مليار دولار، كما زادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.4% إلى 6.19 مليار دولار.

إلا أن الصادرات إلى الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 7.7% إلى 1.27 مليار دولار بسبب الصراع المستمر في المنطقة، وتراجعت -بشكل خاص- صادرات السيارات إلى الشرق الأوسط بنسبة 27%.

