صادرات كوريا الجنوبية تقفز 53.2% خلال مايو
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والموارد، في بيان اليوم الإثنين، أن هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه الصادرات الكورية الشهرية حاجز 80 مليار دولار.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع الواردات بنسبة 20.8% على أساس سنوي لتصل إلى 60.8 مليار دولار، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 26.95 مليار دولار.
ولفتت إلى أن صناعة أشباه الموصلات تأتي على رأس قائمة الصادرات، في الوقت الذي تشهد فيه دورة فائقة بفضل استمرار استثمارات شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
كما نمت صادرات الرقائق بنسبة 169.4% على أساس سنوي لتصل إلى 37.2 مليار دولار في مايو، وهو أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق.
وفي المقابل، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 5.9% إلى 5.83 مليار دولار الشهر الماضي؛ بسبب تراجع عدد أيام العمل، واضطرابات إمدادات قطع الغيار، واضطرابات الشحن وسط أزمة الشرق الأوسط، وتأثيرات سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأوضح البيان أنه بحسب الوجهة، قفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 59.1% إلى 15.97 مليار دولار بفضل الطلب القوي على المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وارتفعت الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا بنسبة 58.4% إلى 15.85 مليار دولار، كما زادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.4% إلى 6.19 مليار دولار.
إلا أن الصادرات إلى الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 7.7% إلى 1.27 مليار دولار بسبب الصراع المستمر في المنطقة، وتراجعت -بشكل خاص- صادرات السيارات إلى الشرق الأوسط بنسبة 27%.
