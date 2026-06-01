باول: مصداقية الفيدرالي ستتبدد إذا تمكن الرئيس من إقالة مسؤوليه

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي سيفقد المصداقية اللازمة لدعم اقتصاد قوي ومستقر إذا أصبح أي رئيس قادراً على إقالة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بسبب خلافات تتعلق بالسياسة النقدية.

وأضاف باول، وفق نص كلمة أعدها لإلقائها اليوم الأحد خلال تسلمه جائزة“جون إف كينيدي للشجاعة في العمل العام” في مكتبة جون إف كينيدي الرئاسية بمدينة بوسطن:“إذا تمكنت أي إدارة من إيجاد وسيلة لإقالة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بسبب اختلافات في السياسات النقدية، فإن الإدارات المستقبلية ستفعل الأمر نفسه أيضاً”.

وقال باول إن الجمهور سيفقد، في مثل هذا السيناريو، الثقة بأن الاحتياطي الفيدرالي يتخذ قراراته بناءً على ما هو الأفضل لجميع الأمريكيين.

وأضاف:“ستُفقد مصداقية الاحتياطي الفيدرالي”، مشيراً إلى أن“مصداقيتنا بُنيت وتم الحفاظ عليها على مدى عقود طويلة، ولدينا واجب حماية هذا الأصل الذي لا يقدّر بثمن لمواطنينا وللأجيال المقبلة”.

كانت هذه أول تصريحات علنية لباول منذ أن خلفه كيفن وارش على رأس البنك المركزي. ولا يزال باول عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وهي خطوة قال في أبريل إن دافعها كان قلقه من الهجمات التي تستهدف البنك المركزي. وتجدر الإشارة إلى أن ولايته كعضو في المجلس ستنتهي في يناير 2028.

وتأتي تصريحات باول في وقت تنظر أعلى محكمة في البلاد في مصير محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، التي سعى الرئيس دونالد ترمب إلى إقالتها على خلفية مزاعم غير مثبتة تتعلق باحتيال عقاري. ونفت كوك هذه الاتهامات. وتنظر المحكمة العليا في ما إذا كان يمكنها البقاء في البنك المركزي بينما تواصل المحاكم الأدنى نظر القضية نفسها.

سلّط باول الضوء على الحماية القانونية“الواضحة والمباشرة” للاحتياطي الفيدرالي، والمصممة لعزل السياسة النقدية عن التدخل السياسي. وبينما أقر بعمق الانقسام الحزبي في السياسة الأمريكية، دعا الأمريكيين إلى التوحد دفاعاً عن“المبادئ العليا التي تُعرّف أمتنا”.

وقال:“في مقدمة هذه المبادئ احترام سيادة القانون”.

غادر باول منصبه على رأس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما ارتبط جزء من إرثه بالدفاع عن البنك المركزي في مواجهة ضغوط متواصلة من ترمب وحلفائه هدفت إلى خفض أسعار الفائدة.

وشملت تلك الجهود هجمات لفظية شخصية، ومحاولة إقالة كوك، وتحقيقاً جنائياً جرى وقفه لاحقاً بشأن تجاوزات في تكاليف أعمال البناء.

وشهد النزاع تحولاً مهماً لصالح باول بعدما ندد علناً بالتحقيق الجنائي في يناير، ما دفع إلى موجة من الدعم شملت بعض الشخصيات في الحزب الجمهوري.

وفي حين تمثل تصريحات باول توبيخاً جديداً لإدارة ترمب، فإن اختياره أحد الفائزين بالجائزة السنوية لمؤسسة مكتبة كينيدي يحمل دلالة مماثلة. وقالت المؤسسة في بيان إنها اختارته لدفاعه عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي“رغم سنوات من الهجمات الشخصية والتهديدات الصادرة من أعلى مستويات الحكومة”.

كما كرمت المؤسسة هذا العام سكان مدينتي مينيابوليس وسانت بول بولاية مينيسوتا“لمخاطرتهم بحياتهم لحماية جيرانهم وأفراد مجتمعات المهاجرين من عملية غير مسبوقة لإنفاذ القانون الفيدرالي”.

ومن بين الفائزين السابقين بجائزة“الشجاعة في العمل العام” الرؤساء الأميركيون السابقون باراك أوباما وجورج بوش الأب وجيرالد فورد، إضافة إلى نائب الرئيس السابق مايك بنس.

