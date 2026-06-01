إنفيديا تقتحم سوق الحواسيب الشخصية لمنافسة إنتل وكوالكوم وآبل

MENAFN - Al-Borsa News) اقتحمت شركة“إنفيديا” الأمريكية، الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية، سوق الحواسيب الشخصية عبر تطوير شريحة جديدة تعتمد على معمارية“آرم”، على أن تُستخدم في أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تنتجها شركات مايكروسوفت وديل وإتش بي.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة“إنفيديا”، جينسن هوانج، خلال كلمته الرئيسية في مؤتمر“كومبيوتكس” في تايوان اليوم الإثنين، عن معالج“إن 1 إكس” الجديد، الذي تطوره بالتعاون مع“مايكروسوفت”.

ومن المقرر أن يتم دمج هذا المعالج في شريحة“آر تي إكس سبارك” فائقة الأداء، والتي ستُطرح في الخريف ضمن مجموعة جديدة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام“ويندوز” من“مايكروسوفت”، و”ديل”، و”إتش بي”، و”أسوس”، و”لينوفو”، و”إم إس آي”.

وأفادت شبكة“سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية، بأن شركة“إنفيديا” برزت كأكثر الشركات قيمة في العالم بفضل هيمنتها على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات.

والآن، تُوسع الشركة نطاق أعمالها ليشمل رقائق سوف تُستخدم كمعالج رئيسي للحواسيب الشخصية، لتقتحم بذلك مجالاً لطالما هيمنت عليه شركات“إنتل”، و”أدفانسد مايكرو ديفايسز” (AMD)، و”كوالكوم”، و”آبل”.

وقال هوانج:“إن إعادة ابتكار الحاسوب هذه لا تقل أهمية عن إعادة ابتكار الهاتف إلى ما نعرفه اليوم بالهاتف الذكي”، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيعمل في جميع أجهزة الكمبيوتر الجديدة.

وتابع قائلاً:“ستُعيد مايكروسوفت وإنفيديا ابتكار الحاسب الشخصي، هذا أول خط إنتاج مُعاد هندسته وتطويره بالكامل لأجهزة الحاسب الشخصية منذ 40 عاماً”.

وصرح متحدث باسم“إنفيديا” بأن الخطة الأولية تتضمن أكثر من 30 جهاز حاسب محمولاً و10 أجهزة حاسب مكتبية مزودة بالشريحة الجديدة.

ويتكون معالج الحاسب الشخصي الأول من نوعين رائدين من شرائح“إنفيديا” مدمجتين سوياً، بالإضافة إلى 128 جيجابايت من الذاكرة الموحدة، ويجمع بين وحدة معالجة الرسومات“بلاكويل” من“إنفيديا” ووحدة المعالجة المركزية“إن 1 إكس” الجديدة المصممة خصيصاً والمبنية وفق معايير“آرم”، التي صممتها شركة“ميدياتيك” التايوانية.

تمثل شريحة“آر تي إكس سبارك” فائقة الأداء نقلة نوعية محتملة في صناعة الحواسيب الشخصية، التي تشهد بالفعل تحولات كبيرة مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، تكتسب المعالجات المبنية على معايير“آرم” -مثل معالجات إنفيديا- شعبية متزايدة على حساب معالجات“إكس 86” التقليدية التي تنتجها شركتا“إنتل” و”إيه إم دي”، بينما يشهد سوق وحدات المعالجة المركزية نمواً هائلاً، ليصل حجمه، بحسب هوانغ، إلى 200 مليار دولار.

وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن شركة“إنفيديا” سبق لها أن أعلنت في فبراير أن وحدات المعالجة المركزية أصبحت“عائقاً رئيسياً” في ظل التطور المتسارع لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وفي الشهر التالي، أزاحت“إنفيديا” الستار عن توليفة كاملة مجهزة بوحدات المعالجة المركزية“فيرا” المخصصة لمراكز البيانات، وبينما يتطلب تدريب النماذج الضخمة كميات هائلة من العمليات الحسابية المتوازية -وهو عمل ممتاز لوحدة معالجة الرسومات- فإن الوصول إلى هذه البيانات وتوزيعها على عدة أنظمة يتطلب قدرة حسابية عامة أكبر توفرها وحدة المعالجة المركزية.

وتشير الشبكة إلى أنه سيتم تصنيع معالج“إنفيديا” الجديد المخصص لأجهزة الكمبيوتر الشخصية باستخدام تقنية“3 نانومتر” من شركة“تايوان لصناعة أشباه الموصلات” (TSMC)، والمتوافرة حالياً بصورة حصرية في تايوان فقط.

يُذكر أنه منذ سنوات تزايدت حالة الترقب بشأن شريحة“إنفيديا” المخصصة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية القائمة على معايير“آرم”.