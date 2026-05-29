الأسهم العالمية تبلغ ذروة قياسية جديدة

2026-05-29 05:37:27
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 أيار (بترا)- صعدت الأسهم إلى مستوى قياسي، اليوم الجمعة، بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار بينهما.

وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لجميع دول العالم، وهو أوسع مقياس للأسهم العالمية، 0.3 بالمئة إلى أعلى مستوى على الإطلاق، كما يتجه مؤشر "إس آند بي 500" نحو أسبوع تاسع على التوالي من المكاسب، وهي سلسلة لم تتكرر إلا 4 مرات منذ 1985. وكانت الأسهم الآسيوية تتجه نحو أسبوع ثانٍ من الصعود.

وفي اليابان، ارتفع المؤشر نيكي إلى مستوى قياسي اليوم الجمعة، وسجل أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، إذ ارتفع 2.5 بالمئة إلى 66329.50 نقطة، كما سجل أعلى مستوى خلال اليوم عند 66505.02 نقطة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.4 بالمئة إلى 3957.17 نقطة، وهو أيضًا مستوى إغلاق قياسي، وسجل ذروة جديدة خلال اليوم عند 3984.58 نقطة.

وزاد مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية 2.3 بالمئة مسجلا 8.369,81 نقطة.

وأضاف مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ 0.4 بالمئة ليصل إلى 25.098,68 نقطة، في حين تراجع مؤشر "شنغهاي المركّب" 0.2 بالمئة إلى 4.092,22 نقطة.

وارتفع مؤشر "إس أند بي/إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة واحد بالمئة إلى 8.681,80 نقطة. وصعد مؤشر "تايكس" في تايوان 2.3 بالمئة.

في أوروبا، افتتح مؤشر "يورو ستوكس 50" على ارتفاع قدره 0.5 بالمئة، بينما صعدت المؤشرات الرئيسية في لندن وفرانكفورت بنحو 0.2 بالمئة، وارتفع مؤشر "كاك 40" في باريس بنسبة 0.6 بالمئة، كما زاد المؤشر الرئيسي في بورصة ميلانو الإيطالية 0.4 بالمئة عند الافتتاح صباح اليوم الجمعة.

وكانت وول ستريت، قد صعدت إلى مستويات قياسية جديدة الخميس، إذ سجل مؤشر "إس أند بي 500" القياسي قمة تاريخية جديدة بعد ارتفاعه 0,6 بالمئة إلى 7.563,63 نقطة.

وأضاف مؤشر "داو جونز الصناعي" أقل من 0,1 بالمئة مسجلا 50.668,97 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك المركّب" ذو الغلبة التكنولوجية 0,9 بالمئة إلى 26.917,47 نقطة.

