الأسهم العالمية تبلغ ذروة قياسية جديدة

الأسهم العالمية تبلغ ذروة قياسية جديدة
عمان 29 أيار (بترا)- صعدت الأسهم إلى مستوى قياسي، اليوم الجمعة، بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار بينهما.
وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لجميع دول العالم، وهو أوسع مقياس للأسهم العالمية، 0.3 بالمئة إلى أعلى مستوى على الإطلاق، كما يتجه مؤشر "إس آند بي 500" نحو أسبوع تاسع على التوالي من المكاسب، وهي سلسلة لم تتكرر إلا 4 مرات منذ 1985. وكانت الأسهم الآسيوية تتجه نحو أسبوع ثانٍ من الصعود.
وفي اليابان، ارتفع المؤشر نيكي إلى مستوى قياسي اليوم الجمعة، وسجل أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، إذ ارتفع 2.5 بالمئة إلى 66329.50 نقطة، كما سجل أعلى مستوى خلال اليوم عند 66505.02 نقطة.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.4 بالمئة إلى 3957.17 نقطة، وهو أيضًا مستوى إغلاق قياسي، وسجل ذروة جديدة خلال اليوم عند 3984.58 نقطة.
وزاد مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية 2.3 بالمئة مسجلا 8.369,81 نقطة.
وأضاف مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ 0.4 بالمئة ليصل إلى 25.098,68 نقطة، في حين تراجع مؤشر "شنغهاي المركّب" 0.2 بالمئة إلى 4.092,22 نقطة.
وارتفع مؤشر "إس أند بي/إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة واحد بالمئة إلى 8.681,80 نقطة. وصعد مؤشر "تايكس" في تايوان 2.3 بالمئة.
في أوروبا، افتتح مؤشر "يورو ستوكس 50" على ارتفاع قدره 0.5 بالمئة، بينما صعدت المؤشرات الرئيسية في لندن وفرانكفورت بنحو 0.2 بالمئة، وارتفع مؤشر "كاك 40" في باريس بنسبة 0.6 بالمئة، كما زاد المؤشر الرئيسي في بورصة ميلانو الإيطالية 0.4 بالمئة عند الافتتاح صباح اليوم الجمعة.
وكانت وول ستريت، قد صعدت إلى مستويات قياسية جديدة الخميس، إذ سجل مؤشر "إس أند بي 500" القياسي قمة تاريخية جديدة بعد ارتفاعه 0,6 بالمئة إلى 7.563,63 نقطة.
وأضاف مؤشر "داو جونز الصناعي" أقل من 0,1 بالمئة مسجلا 50.668,97 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك المركّب" ذو الغلبة التكنولوجية 0,9 بالمئة إلى 26.917,47 نقطة.
