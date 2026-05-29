استراتيجية جديدة للموساد تجاه إيران

خبرني - كشف تحقيق نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" عن تحول لافت في عمل جهاز الموساد تجاه إيران، حيث انتقل من التركيز على الاغتيالات والعمليات العسكرية إلى "حرب التأثير" لإضعاف إيران داخليا.

وبحسب التقرير، تم إنشاء وحدة خاصة داخل الموساد خلال السنوات الأخيرة تحت اسم "قسم عمليات التأثير"، وذلك في إطار إصلاحات تنظيمية قادها رئيس الجهاز دافيد برنياع، بهدف استهداف "العمق السياسي والاجتماعي" في إيران، وليس فقط بنيتها العسكرية.

ويورد التحقيق حالة يُزعم أنها مثال على هذا النهج، حيث تم تسريب صورة لمسؤول إيراني بارز يظهر فيها في وضع حرج أخلاقياً، مما أدى إلى حملة إعلامية وضغط شعبي انتهى بإبعاده عن منصبه. وتصف الصحيفة ذلك بأنه "إخراج خصوم من مواقعهم دون تصفية جسدية".

ويشير التقرير إلى أن هذا النهج يقوم على استخدام وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمصادر المفتوحة، بل وحتى إنشاء حسابات وهمية ونشر محتوى موجه داخل إيران، بهدف إضعاف ثقة الشارع بالنظام وإظهار هشاشته أمام الرأي العام.

وينقل التحقيق عن مسؤول سابق في الجهاز، يُشار إليه بالحرف "ع"، قوله إن هذا النوع من العمليات أقل كلفة من الاغتيالات، لكنه قد يكون أكثر تأثيراً على المدى البعيد، لأنه يستهدف "مناعة النظام النفسية والإعلامية" بشكل مباشر.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الموساد لا يقتصر على جمع المعلومات، بل يعمل أيضاً على تحليل المزاج الشعبي داخل إيران واستثمار الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية في سياق أوسع، يهدف إلى خلق ضغط داخلي متزايد ومستمر على النظام.

ويذهب التقرير إلى أبعد من ذلك، إذ يشير إلى أن الجهاز طور خلال السنوات الأخيرة أدوات رقمية متقدمة، تشمل ما يوصف بـ"جيوش رقمية" وحسابات وهمية، إلى جانب التعاون مع جهات إعلامية معارضة في الخارج، وذلك بهدف بث رسائل منظمة تهدف إلى تقويض صورة السلطة في طهران وإظهار مواطن ضعفها.

ورغم هذه الجهود الكبيرة، يقر التقرير بأن النظام الإيراني ما زال قائما حتى الآن، وأن فكرة "إسقاطه السريع" لم تتحقق كما كان متوقعاً داخل بعض دوائر التخطيط في إسرائيل. وهذا الواقع يفتح نقاشاً داخلياً حول حدود تأثير هذه الاستراتيجية وفعاليتها على المدى المنظور.

ويخلص المقال إلى أن المواجهة مع إيران لم تعد عسكرية فقط، بل تحولت إلى صراع طويل ومعقد متعدد الأدوات، يجمع بين القوة الاستخباراتية والحرب النفسية ومحاولة التأثير على الشارع الإيراني من الداخل، وذلك في محاولة مستمرة لإحداث تغيير سياسي تدريجي في النظام.