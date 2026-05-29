الأردن.. جدل واسع حول فعالية صاخبة في البترا

خبرني - أثارت فعالية أُقيمت في مدينة البترا موجة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط انقسام في الآراء بين مؤيدين رأوا فيها فرصة لتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، ومعارضين اعتبروا أنها لا تنسجم مع خصوصية الموقع التاريخي ورمزيته الثقافية.

وفي أول تعليق رسمي على الجدل، أكد رئيس سلطة إقليم البترا، المهندس عدنان السواعير، أن الانتقادات التي وُجهت للفعالية لا تعكس الواقع بدقة، مشددًا على أن المجتمع المحلي في البترا لا يعارض مثل هذه الأنشطة، بل ينظر إليها باعتبارها وسيلة لدعم القطاعات المتأثرة بتراجع أعداد الزوار.

وأوضح السواعير، في تصريحات أدلى بها بعد وصوله إلى العاصمة الصينية بكين فجر الجمعة، أن الفعالية حظيت بإشادة من كثيرين من حيث التنظيم، نافيًا صحة عدد من الاتهامات التي تم تداولها بشأنها.

وأشار إلى أن البترا تواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة تراجع السياحة الوافدة، ما يستدعي إقامة فعاليات تسهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي وتشغيل الفنادق والمطاعم والجمعيات والعاملين في القطاع السياحي.

وأضاف أن الفعالية التي أُقيمت الخميس أسهمت في تنشيط عدد من القطاعات المحلية، ما يعكس أهمية مثل هذه الأنشطة في دعم المجتمع المحلي خلال المرحلة الحالية.

وبيّن السواعير أن سلطة إقليم البترا لم تتولَّ تنظيم الفعالية، وإنما اقتصر دورها على منح الموافقات اللازمة وفق الأصول والإجراءات المعمول بها.

وأكد أنه تابع مجريات الحدث بشكل مباشر، ولم تُسجل أي ملاحظات أو مشكلات خلال إقامته، لافتًا إلى أن ردود الفعل الإيجابية على مستوى التنظيم كانت لافتة.

ويأتي هذا السجال في وقت تتزايد فيه الدعوات لإيجاد وسائل فعالة لتنشيط القطاع السياحي في البترا، بالتوازي مع مطالبات بالحفاظ على خصوصية الموقع الأثري وقيمته التاريخية، ما يجعل أي نشاط يُقام فيه محل اهتمام ونقاش واسع.