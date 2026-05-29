هيئة الخدمة: تعيين أوائل الأفواج الجامعية تجسيد وطني لاستقطاب الكفاءات الشابة

عمان 29 أيار (بترا)- أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، أن تخصيص نسبة من الشواغر الحكومية لتعيين أوائل الأفواج الجامعية يجسد توجها وطنيا يهدف إلى استقطاب الكفاءات الشابة وتمكينها، باعتبارها عنصرا أساسيا في تطوير الإدارة العامة ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.

ووفق بيان صحفي، أشار النهار إلى أن هذا التوجه ينسجم مع مستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص.

وأوضح أن آلية التعيين تقوم على تخصيص ما نسبته 5 بالمئة من الشواغر الحكومية لأوائل الأفواج من خريجي الجامعات الأردنية من حملة درجة البكالوريوس، ممن لم يمض على تخرجهم أكثر من ثلاث سنوات قبل تاريخ الإعلان عن الوظيفة.

وبين أن المقصود بـ"الفوج الجامعي" هو الحاصل على أعلى تقدير في الفصلين الأول والثاني لسنة التخرج، والأعلى تقديرا في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الأول، على أن لا يكون منفردا في فوجه، وذلك وفق الأسس والتعليمات المعتمدة لهذه الغاية.

وأضاف أن أوائل الأفواج من خريجي السنوات الثلاث الأخيرة، ومن مختلف الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، يحق لهم التنافس على الوظائف التي يعلن عنها لهذه الفئة ضمن مختلف التخصصات ووفق احتياجات الدوائر الحكومية.

وأكد النهار أن التعيين يتم من خلال الإعلان الواضح والشفاف، وإخضاع المتقدمين للاختبارات التنافسية وقياس الكفايات الوظيفية، بما يضمن اختيار الكفاءات على أساس الجدارة إلى جانب التفوق الأكاديمي.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجامعات الأردنية للتحقق من صحة البيانات الأكاديمية وترتيب الخريجين، بما يعزز النزاهة والشفافية في إجراءات التعيين، مؤكدا أن استقطاب أوائل الأفواج يمثل استثمارا في القيادات الشابة ودعما لمسيرة التحديث والتطوير في القطاع العام.

