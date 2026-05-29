الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل حتى إشعار آخر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيار (بترا)- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين، حتى إشعار آخر.

وقال القائم بأعمال مدير الحرم الإبراهيمي همام أبو مرخية، إن قوات الاحتلال أغلقت صباحا الحرم حتى إشعار آخر، وأجبرت الحراس والسدنة والموظفين والمصلين على مغادرته.

وشدد أبو مرخية، على أن هذا تعدٍ سافر على حرمته واعتداء استفزازي على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما شددت قوات الاحتلال، من إجراءاتها العسكرية، وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية للحرم الإبراهيمي.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في بيان، إن هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكا خطيرا لحرية العبادة، واستهدافا مباشرا لحق المسلمين في الوصول إلى مقدساتهم، ما يعكس سياسة الاحتلال المستمرة في المساس بالوضع الديني والتاريخي القائم للحرم الشريف.

ونددت الوزارة بهذا الإجراء التعسفي، واصفة إياه بـ "التصعيد الخطير" والاستفزاز الصريح لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددة على أن الإغلاق يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والاتفاقيات التي تكفل حرية العبادة وحماية الأماكن المقدسة.

وحذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الانتهاكات الممنهجة، التي تهدف إلى فرض واقع جديد داخل الحرم، مطالبة الجهات الدولية والحقوقية بالتحرك الفوري للجم هذه الممارسات وضمان فتح المسجد أمام المصلين بلا قيود.

--(بترا) رصد/ي أ/م د/أس