الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل حتى إشعار آخر

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل حتى إشعار آخر
عمان 29 أيار (بترا)- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين، حتى إشعار آخر.
وقال القائم بأعمال مدير الحرم الإبراهيمي همام أبو مرخية، إن قوات الاحتلال أغلقت صباحا الحرم حتى إشعار آخر، وأجبرت الحراس والسدنة والموظفين والمصلين على مغادرته.
وشدد أبو مرخية، على أن هذا تعدٍ سافر على حرمته واعتداء استفزازي على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
كما شددت قوات الاحتلال، من إجراءاتها العسكرية، وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية للحرم الإبراهيمي.
وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في بيان، إن هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكا خطيرا لحرية العبادة، واستهدافا مباشرا لحق المسلمين في الوصول إلى مقدساتهم، ما يعكس سياسة الاحتلال المستمرة في المساس بالوضع الديني والتاريخي القائم للحرم الشريف.
ونددت الوزارة بهذا الإجراء التعسفي، واصفة إياه بـ "التصعيد الخطير" والاستفزاز الصريح لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددة على أن الإغلاق يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والاتفاقيات التي تكفل حرية العبادة وحماية الأماكن المقدسة.
وحذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الانتهاكات الممنهجة، التي تهدف إلى فرض واقع جديد داخل الحرم، مطالبة الجهات الدولية والحقوقية بالتحرك الفوري للجم هذه الممارسات وضمان فتح المسجد أمام المصلين بلا قيود.
--(بترا) رصد/ي أ/م د/أس
