أول اختبار لمنتخب العراق قبل مونديال 2026

2026-05-29 05:06:26
خبرني - يأتي تشكيل منتخب العراق أمام أندورا، الذي اختاره المدرب الأسترالي جراهام أرنولد، ضمن استعدادات "أسود الرافدين" لخوض نهائيات كأس العالم 2026 بكرة القدم.
وتقام المباراة الودية اليوم الجمعة على ملعب "مونتيليفي" في مدينة جيرونا الإسبانية، في أول اختبار تحضيري للعراق قبل المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الشهر المقبل.

ويقع منتخب العراق في المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات قوية أبرزها فرنسا والسنغال والنرويج، في مجموعة تعد من الأصعب في البطولة.
ومن المنتظر أن يعتمد أرنولد على الثنائي الهجومي أيمن حسين وعلي الحمادي في قيادة الخط الأمامي خلال مواجهة أندورا.

التشكيل المتوقع لمنتخب العراق أمام أندورا:
حراسة المرمى: كميل سعدي
خط الدفاع: أحمد يحيى، زيد تحسين، أكام هاشم، داريو نامو
خط الوسط: ماركو فرج، أمير العماري، يوسف النصراوي، أحمد قاسم
خط الهجوم: علي الحمادي، أيمن حسين

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والقاهرة، و8:00 مساء بتوقيت الإمارات، في إطار سلسلة المباريات الودية التي يخوضها المنتخب العراقي لتجربة العناصر الفنية ورفع الجاهزية قبل كأس العالم.

يمكن متابعة منتخب العراق اليوم الودية ضد أندورا على القناة العراقية الرابعة الرياضية.

