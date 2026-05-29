وزير التموين يتابع تقارير غرفة العمليات المركزية خلال أيام عيد الأضحى

MENAFN - Al-Borsa News) في إطار المتابعة المستمرة لتأمين احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسواق خلال عيد الأضحى المبارك، تلقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقارير تفصيلية من غرفة العمليات المركزية لشئون الرقابة بالوزارة بشأن الموقف التمويني على مستوى الجمهورية خلال فترة وقفة وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2026.

وأكدت التقارير الواردة من مديريات التموين بالمحافظات انتظام العمل بكافة عناصر المنظومة التموينية، واستقرار الحالة التموينية بشكل كامل، مع توافر السلع الغذائية والأساسية والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، واستمرار ضخ السلع واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية وفروع“كاري أون” والمنافذ التابعة للوزارة بما يلبي احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

كما أوضحت التقارير انتظام عمل المخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وعدم رصد أية أزمات أو معوقات تؤثر على توافر السلع أو الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس جاهزية المنظومة التموينية وكفاءة خطط المتابعة الميدانية التي تم تنفيذها خلال فترة العيد.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة الميدانية خلال الإجازات والأعياد، واصلت الأجهزة الرقابية حملاتها المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق الكامل بين الإدارة المركزية لشئون الرقابة ومديريات التموين بالمحافظات.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير إجمالي 4416 مخالفة تموينية متنوعة خلال الأيام الثلاثة، شملت 3163 مخالفة في قطاع المخابز البلدية، و1203 مخالفات في قطاع الأسواق والأنشطة التجارية والمعاملات التموينية، بالإضافة إلى 50 مخالفة في مجال المواد البترولية ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي لكافة صور التلاعب والممارسات المخالفة وحماية حقوق المواطنين.

كما أكدت التقارير استقرار وانتظام العمل بقطاع المطاحن ومستودعات تخزين الدقيق التي شملتها حملات المرور والمتابعة الميدانية طوال فترة العيد، دون رصد أية مشكلات أو معوقات تؤثر على كفاءة التشغيل أو انتظام منظومة إنتاج وتداول الدقيق.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تواصل انعقادها على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمديريات التموين في جميع المحافظات، لمتابعة الموقف التمويني أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو بلاغات ترد من المواطنين، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، وردع أي محاولات للتلاعب أو الإضرار بمصالح المواطنين.