إصابة ثلاثة أشخاص في حادث طعن في سويسرا والشرطة تصنف الهجوم عملاً إرهابياً

English en Swiss train station stabbings declared 'terrorist attack' الأصلي طالع المزيدSwiss train station stabbings declared 'terrorist at Русский ru Нападение с ножом на вокзале Винтертура является терактом طالع المزيدНападение с ножом на вокзале Винтертура является тер

MENAFN - Swissinfo) وُصفت حادثة طعن ثلاثة أشخاص في محطة قطارات فينترتور بأنها "عمل إرهابي"، بعدما أعلن ماريو فير، مدير الأمن في كانتون زيورخ، أن الهجوم يحمل طابعاً إرهابياً. وألقت الشرطة القبض على مشتبه به يحمل الجنسيتين السويسرية والتركية، وكان معروفاً لديها على خلفية تحقيقات سابقة مرتبطة بمسجد النور في فينترتور. تم نشر هذا المحتوى على 29 مايو 2026 - 07:28 3دقائق SRF

أعلن ماريو فير، مدير الأمن في كانتون زيورخ، أن الحادثة تُعد“عملاً إرهابياً”. وقال خلال مؤتمر صحفي:“لقد استخدمت هذا المصطلح سابقاً عند وصف الهجوم الذي استهدف يهودياً أرثوذكسياً في حي زيورخ-فيديكون”.

وأسفر الهجوم، الذي وقع نحو الساعة 8:30 صباح الخميس، عن إصابة رجل يبلغ 28 عاماً بجروح ناجمة عن طعنات في الساق. ومن المتوقع أن يغادر المستشفى قريباً. كما أصيب رجل يبلغ 43 عاماً في الرقبة، وقد غادر المستشفى. أما الرجل الثالث، البالغ 52 عاماً، فقد أُصيب بطعنة في الفخذ، وما زال يتلقى العلاج في المستشفى.

وأفاد عدة شهود عيان لصحيفة بليك بأن المهاجم صاح بعبارة“الله أكبر” أثناء الهجوم.

وألقت الشرطة القبض على مشتبه به بعد وقت قصير من الحادث. ووصف ماريوس وايرمان، قائد شرطة كانتون زيورخ، المشتبه به بأنه رجل يبلغ 31 عاماً، يحمل الجنسيتين السويسرية والتركية، ويقيم في مدينة فينترتور.

وكان المشتبه به معروفاً لدى الشرطة. وكان موضع اشتباه قبل نحو عشر سنوات، في إطار التحقيقات المرتبطة بمسجد النور في فينترتور. وفي ذلك الوقت، وُجّهت إليه تهمة انتهاك الحظر المفروض على تنظيم“الدولة الإسلامية” المعروف باسم“داعش”.

وبحسب ماريو فير، وُلد المشتبه به في سويسرا عام 1994، وحصل على الجنسية السويسرية عام 2009. وفي عام 2024، انتقل إلى تركيا. ولم يعد إلى سويسرا إلا في مايو 2026.

وفي 25 مايو، تواصل مع شرطة المدينة، وأدلى“بتصريحات غير مترابطة”. وعلى إثر ذلك، أُدخل إلى مستشفى للأمراض النفسية. وفي 27 مايو، أكد طبيب أنه لم يعد يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، فسُمح له بمغادرة المستشفى.