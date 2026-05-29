إصابة ثلاثة أشخاص في حادث طعن في سويسرا والشرطة تصنف الهجوم عملاً إرهابياً

إصابة ثلاثة أشخاص في حادث طعن في سويسرا والشرطة تصنف الهجوم عملاً إرهابياً
Swiss train station stabbings declared 'terrorist attack'
أعلن ماريو فير، مدير الأمن في كانتون زيورخ، أن الحادثة تُعد“عملاً إرهابياً”. وقال خلال مؤتمر صحفي:“لقد استخدمت هذا المصطلح سابقاً عند وصف الهجوم الذي استهدف يهودياً أرثوذكسياً في حي زيورخ-فيديكون”.
وأسفر الهجوم، الذي وقع نحو الساعة 8:30 صباح الخميس، عن إصابة رجل يبلغ 28 عاماً بجروح ناجمة عن طعنات في الساق. ومن المتوقع أن يغادر المستشفى قريباً. كما أصيب رجل يبلغ 43 عاماً في الرقبة، وقد غادر المستشفى. أما الرجل الثالث، البالغ 52 عاماً، فقد أُصيب بطعنة في الفخذ، وما زال يتلقى العلاج في المستشفى.
وأفاد عدة شهود عيان لصحيفة بليك بأن المهاجم صاح بعبارة“الله أكبر” أثناء الهجوم.
وألقت الشرطة القبض على مشتبه به بعد وقت قصير من الحادث. ووصف ماريوس وايرمان، قائد شرطة كانتون زيورخ، المشتبه به بأنه رجل يبلغ 31 عاماً، يحمل الجنسيتين السويسرية والتركية، ويقيم في مدينة فينترتور.
وكان المشتبه به معروفاً لدى الشرطة. وكان موضع اشتباه قبل نحو عشر سنوات، في إطار التحقيقات المرتبطة بمسجد النور في فينترتور. وفي ذلك الوقت، وُجّهت إليه تهمة انتهاك الحظر المفروض على تنظيم“الدولة الإسلامية” المعروف باسم“داعش”.
وبحسب ماريو فير، وُلد المشتبه به في سويسرا عام 1994، وحصل على الجنسية السويسرية عام 2009. وفي عام 2024، انتقل إلى تركيا. ولم يعد إلى سويسرا إلا في مايو 2026.
وفي 25 مايو، تواصل مع شرطة المدينة، وأدلى“بتصريحات غير مترابطة”. وعلى إثر ذلك، أُدخل إلى مستشفى للأمراض النفسية. وفي 27 مايو، أكد طبيب أنه لم يعد يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، فسُمح له بمغادرة المستشفى.
