شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق عدة بقطاع غزة

2026-05-29 04:42:22
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - استشهد ثلاثة فلسطينيين، فجر الجمعة، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال قصف من طائرة مسيرة منطقة مواصي خان يونس، مما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين في المواصي، جراء قصف استهدف الاحتلال بركسا وأرضا في محيط دفيئات زراعية.

وفي السياق، أصيب 5 فلسطينيين، إثر قصف الاحتلال شارع اليرموك بمدينة غزة، حيث أدى القصف إلى اندلاع حريق داخل إحدى البنايات، فيما استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد إخلائه من الفلسطينيين.

