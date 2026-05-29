بدء مغادرة آلاف الحجاج مكة المكرمة مع ختام موسم الحج

خبرني - بدأ آلاف الحجاج الجمعة مغادرة مدينة مكة المكرمة بعدما أتمّوا مناسك الحج في أجواء شديدة الحرارة وتوتر إقليمي متصاعد.

وشارك هذا العام أكثر من 1,7 مليون حاج من 165 دولة في موسم الحج، أحد أركان الإسلام الخمسة وأحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، رغم أجواء الحرب التي تخيّم على الشرق الأوسط.

وتأتي هذا العام المناسك التي تستقطب المسلمين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي بما في ذلك إيران، عقب موجة هجمات شنتها طهران على أهداف في السعودية ودول الخليج العربية ردا على هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في 28 شباط.

وأدّى أكثر من 30 ألف إيراني الحج، لكن هذا العدد يشكل قرابة ثلث العدد الذي كان متوقعا والبالغ 86 ألفا.

والجمعة، أكمل عشرات الآلاف من الحجاج اليوم الثالث من شعيرة رمي الجمرات في منى، قبل أن يستقلوا حافلات نحو المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء "طواف الوداع".

وفاضت شوارع مكة بحافلات تقل آلاف الحجاج المغادرين، فيما ترجل آخرون تحت مظلات ملونة للوقاية من الشمس والحرارة التي تجاوزت الأربعين درجة مئوية خلال أيام الحج هذا العام.

وشهد الحج خلال السنوات السابقة حوادث مميتة من بينها عمليات تدافع، لكنّ شدة الحرارة شكّلت التحدي الأكبر هذا العام.

وأفاد الهلال الأحمر السعودي الخميس بأن فرقه قدّمت خدمات إسعافية "لأكثر من 83 ألف شخص منذ بداية موسم الحج حتى الخميس".

وأقامت السلطات السعودية مرافق صحية وعيادات متنقلة، فيما أعلنت وزارة الصحة نشر أكثر من 50 ألفا من الكوادر الطبية و3 آلاف سيارة إسعاف لتقديم الرعاية للحجاج.

ولم تُسجل أي حوادث تذكر هذا العام.

ولوحظ هذا العام قلة الحجاج الذين يفترشون الطرق، مما يدلّ على نجاح السلطات السعودية بشكل واضح في القضاء على ظاهرة الحجاج غير النظاميين.

ويأتي ذلك بعد عامين من تسبب هذه الظاهرة إلى جانب درجات الحرارة المرتفعة التي قاربت 50 درجة مئوية آنذاك، في وفاة 1300 حاج غالبيتهم العظمى من الحجاج غير النظاميين.