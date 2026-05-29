دكّان الطبيعة في محمية غابات عجلون منتج محلي برؤية بيئية مستدامة

دكّان الطبيعة في محمية غابات عجلون منتج محلي برؤية بيئية مستدامة
عجلون 29 أيار (بترا)- علي فريحات- في وسط الطبيعة الخلابة، وبين أشجار البلوط والسنديان التي تحتضنها محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي، يبرز "دكّان الطبيعة" كنافذة بيئية وثقافية تعكس روح المكان، وتترجم مفهوم السياحة البيئية المستدامة إلى واقع ملموس يدعم المجتمع المحلي ويحافظ على الهوية التراثية والإنتاج المحلي.
ويقدّم الدكّان تجربة فريدة لزوار المحمية حيث لا تقتصر الزيارة على التنزه والاستمتاع بالطبيعة، بل تمتد لاكتشاف منتجات محلية صنعت بعناية بأيدي سيدات وشباب من أبناء المجتمع المحلي، لتصبح كل قطعة معروضة حكاية من الأرض والإنسان والتراث.
وقال مدير محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي، عدي القضاة، إن الدكان يضم " تشكيلة متنوعة من المنتجات المحلية والبيئية التي تعكس غنى البيئة العجلونية، وتشمل الصناعات الغذائية المنزلية مثل المربيات والأعشاب الطبيعية والعسل والزيوت والصابون الطبيعي، إلى جانب المطرزات والأعمال اليدوية والهدايا التراثية التي تحمل الطابع الريفي الأصيل".
وأشار إلى أن هذه المنتجات تحظى بإقبال من الزوار والسياح الباحثين عن تجربة مختلفة تجمع بين الجودة والطابع التراثي، ما يجعل الدكّان منصة حقيقية لتسويق المنتجات الريفية وتمكين الأسر المنتجة اقتصاديًا.
وأوضح أن "دكّان الطبيعة" يُعد جزءًا من رؤية المحمية الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وربط حماية البيئة بتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشار إلى أن المحمية تعمل باستمرار على توفير مساحات داعمة للأسر المنتجة والحرفيين المحليين، بما يسهم في تحسين مستوى الدخل للأسر الريفية والحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي لمحافظة عجلون.
وأكد القضاة أن السياحة البيئية لم تعد تقتصر على زيارة المواقع الطبيعية فقط، بل أصبحت تجربة متكاملة تدمج بين البيئة والثقافة والمنتج المحلي، مشيرًا إلى أن "دكّان الطبيعة" يشكّل محطة مهمة للزوار للتعرف على قصص النجاح المحلية والمنتجات المستوحاة من طبيعة عجلون.
وبينت إحدى السيدات المنتجات، انتصار أبو زيتون، أن مشاركتها في "دكّان الطبيعة" أسهمت في إيصال منتجاتها إلى شريحة واسعة من الزوار والسياح، ووفرت فرصة حقيقية لدعم السيدات العاملات في الصناعات المنزلية والحرف اليدوية.
وأضافت أن المنتجات المعروضة تُصنع بعناية من مواد طبيعية ومحلية، وتحمل بصمة تراثية تعبّر عن بيئة عجلون وثقافتها، مؤكدة أن الإقبال المتزايد على هذه المنتجات يشجع السيدات على تطوير أعمالهن والاستمرار في الإنتاج.
وأشار عضو مبادرة "البيئة تجمعنا" الباحث محمود الشريده إلى أن الدكان يشكل إضافة نوعية للمرافق السياحية داخل المحمية، حيث يتيح للزوار فرصة اقتناء منتجات تحمل عبق الطبيعة وروح الريف الأردني، في تجربة تجمع بين الاستمتاع بالمكان ودعم المجتمعات المحلية.
وأضاف أن الدكّان يجسد مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال تشجيع الإنتاج المحلي المستدام، والاعتماد على الصناعات البيئية والحرف التقليدية التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتعزز ثقافة الاستهلاك المسؤول.
