دكّان الطبيعة في محمية غابات عجلون منتج محلي برؤية بيئية مستدامة

عجلون 29 أيار (بترا)- علي فريحات- في وسط الطبيعة الخلابة، وبين أشجار البلوط والسنديان التي تحتضنها محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي، يبرز "دكّان الطبيعة" كنافذة بيئية وثقافية تعكس روح المكان، وتترجم مفهوم السياحة البيئية المستدامة إلى واقع ملموس يدعم المجتمع المحلي ويحافظ على الهوية التراثية والإنتاج المحلي.

ويقدّم الدكّان تجربة فريدة لزوار المحمية حيث لا تقتصر الزيارة على التنزه والاستمتاع بالطبيعة، بل تمتد لاكتشاف منتجات محلية صنعت بعناية بأيدي سيدات وشباب من أبناء المجتمع المحلي، لتصبح كل قطعة معروضة حكاية من الأرض والإنسان والتراث.

وقال مدير محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي، عدي القضاة، إن الدكان يضم " تشكيلة متنوعة من المنتجات المحلية والبيئية التي تعكس غنى البيئة العجلونية، وتشمل الصناعات الغذائية المنزلية مثل المربيات والأعشاب الطبيعية والعسل والزيوت والصابون الطبيعي، إلى جانب المطرزات والأعمال اليدوية والهدايا التراثية التي تحمل الطابع الريفي الأصيل".

وأشار إلى أن هذه المنتجات تحظى بإقبال من الزوار والسياح الباحثين عن تجربة مختلفة تجمع بين الجودة والطابع التراثي، ما يجعل الدكّان منصة حقيقية لتسويق المنتجات الريفية وتمكين الأسر المنتجة اقتصاديًا.

وأوضح أن "دكّان الطبيعة" يُعد جزءًا من رؤية المحمية الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وربط حماية البيئة بتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشار إلى أن المحمية تعمل باستمرار على توفير مساحات داعمة للأسر المنتجة والحرفيين المحليين، بما يسهم في تحسين مستوى الدخل للأسر الريفية والحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي لمحافظة عجلون.

وأكد القضاة أن السياحة البيئية لم تعد تقتصر على زيارة المواقع الطبيعية فقط، بل أصبحت تجربة متكاملة تدمج بين البيئة والثقافة والمنتج المحلي، مشيرًا إلى أن "دكّان الطبيعة" يشكّل محطة مهمة للزوار للتعرف على قصص النجاح المحلية والمنتجات المستوحاة من طبيعة عجلون.

وبينت إحدى السيدات المنتجات، انتصار أبو زيتون، أن مشاركتها في "دكّان الطبيعة" أسهمت في إيصال منتجاتها إلى شريحة واسعة من الزوار والسياح، ووفرت فرصة حقيقية لدعم السيدات العاملات في الصناعات المنزلية والحرف اليدوية.

وأضافت أن المنتجات المعروضة تُصنع بعناية من مواد طبيعية ومحلية، وتحمل بصمة تراثية تعبّر عن بيئة عجلون وثقافتها، مؤكدة أن الإقبال المتزايد على هذه المنتجات يشجع السيدات على تطوير أعمالهن والاستمرار في الإنتاج.

وأشار عضو مبادرة "البيئة تجمعنا" الباحث محمود الشريده إلى أن الدكان يشكل إضافة نوعية للمرافق السياحية داخل المحمية، حيث يتيح للزوار فرصة اقتناء منتجات تحمل عبق الطبيعة وروح الريف الأردني، في تجربة تجمع بين الاستمتاع بالمكان ودعم المجتمعات المحلية.

وأضاف أن الدكّان يجسد مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال تشجيع الإنتاج المحلي المستدام، والاعتماد على الصناعات البيئية والحرف التقليدية التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتعزز ثقافة الاستهلاك المسؤول.

