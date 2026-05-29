منتخب النشامى يباشر تدريباته في سويسرا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيار (بترا)- بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، في سويسرا، تأهبا لمواجهة أصحاب الأرض وديا عند الرابعة -بتوقيت الأردن- عصر الأحد المقبل على ستاد كيوبين بارك في مدينة سانت جالن، في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وأجرى المنتخب تدريبه، مساء أمس الخميس، على ملعب جراندنموس التدريبي في سانت جالن، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة 28 لاعبا.

إلى ذلك، يُقيم المنتخب الوطني، عند الساعة الثالثة عصر السبت 30 أيار، تدريبه الرسمي على الملعب التدريبي، على أن تكون الدقائق الـ15 الأولى مفتوحة أمام وسائل الإعلام للتغطية وإجراء المقابلات، ويسبق التدريب المؤتمر الصحفي لمدرب النشامى، والذي يعقد في ستاد كيوبين بارك.

ويغادر المنتخب الوطني إلى أميركا لمواجهة كولومبيا مساء الأحد 7 حزيران في مدينة سان دييجو، على أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.

ويضم وفد المنتخب 28 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد أبو غوش، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، رجائي عايد، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، علي علوان.

ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

--( بترا) دط/م د/أس