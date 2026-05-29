دراسة: عدد سكان العالم يتجاوز مستوى استيعاب الأرض

2026-05-29 04:38:29
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 أيار (بترا)- أظهرت دراسة أجرتها جامعة فليندرز الأسترالية، أن عدد سكان العالم الحالي الذي يبلغ 8.3 مليار نسمة، يتجاوز بكثير المستوى الذي يمكن للأرض استيعابه دون تدمير النظم البيئية وتفاقم المناخ.

وتشير الدراسة التي نقلتها وكالة (نوفوستي) اليوم الجمعة، إلى أن البشرية، وفقا للباحثين، بدأت في منتصف القرن العشرين، تستهلك الموارد بوتيرة أسرع من قدرة الكوكب على تجديدها.

ويقول البروفيسور كوري برادشو من الجامعة رئيس فريق البحث: "لقد حفز الابتكار وزيادة الإنتاج والتقدم التكنولوجي النمو السكاني في السابق. إلا أن هذا التأثير بدأ بالتراجع منذ ذلك الحين. لذلك يطلق العلماء على المرحلة الحالية اسم (المرحلة الديموغرافية السلبية)، وهي فترة يتجاوز فيها النمو السكاني قدرة البشرية على تعويض الضغط على الطبيعة".

ووفقا لتوقعات الباحثين، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يصل عدد سكان الأرض إلى ما بين 11.7 و12.4 مليار نسمة بحلول عامي 2060 و2070.

ويعتقد الباحثون، أن نموذج التنمية الحالي يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري والاستخدام المفرط للموارد الطبيعية. ويمكن للأرض أن تدعم بصورة مستدامة، مستوى معيشيا مريحا، مع الالتزام بالقيود البيئية حوالي 2.5 مليار نسمة، أي ما يقارب ثلث عدد سكانها الحالي.

ويؤكد الباحثون، أن الاعتماد على النفط والغاز والفحم ساعد البشرية في التخفيف مؤقتا من آثار الاستنزاف البيئي، وذلك من خلال الحفاظ على إنتاج الغذاء والنمو الصناعي وإمدادات الطاقة. ولكن هذا الاعتماد فاقم في الوقت نفسه من تغير المناخ والتلوث البيئي وتدهور النظم البيئية.

ووفقا لهم، فإن البشرية بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في نهجها تجاه استهلاك الموارد والطاقة، فضلا عن التنمية الحضرية. ولتحقيق ذلك، سيتعين على الدول في الوقت نفسه خفض الاستهلاك المفرط والتحول نحو نماذج تنمية أكثر استدامة.

