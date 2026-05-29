عدد سكان اليابان يتراجع بأكثر من 3 ملايين نسمة في 5 سنوات

عدد سكان اليابان يتراجع بأكثر من 3 ملايين نسمة في 5 سنوات
عمان 29 أيار (بترا)- قال أمين عام مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، إن عدد سكان اليابان تراجع بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة خلال السنوات الخمس الماضية، في أكبر انخفاض يسجل وفقا لنتائج التعداد السكاني.
وبحسب بيانات أولية لتعداد عام 2025 نشرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، اليوم الجمعة، بلغ عدد سكان اليابان 123 مليونا و49 ألفا و524 نسمة، بانخفاض يقدر بنحو 3.09 ملايين شخص مقارنة بتعداد عام 2020.
وقال كيهارا خلال مؤتمر صحفي، إن عدد السكان يواصل الانخفاض للمرة الثالثة على التوالي منذ تعداد عام 2015، مضيفا أن نسبة التراجع بلغت 2.5 بالمئة وهي الأعلى المسجلة حتى الآن، ما يؤكد تعمق أزمة التراجع السكاني في البلاد.
وأكد كيهارا استمرار ظاهرة تركز السكان في منطقة طوكيو، مشددا على ضرورة تشجيع توزيع السكان والشركات على المناطق الأخرى للحد من التمركز المفرط في العاصمة.
وأضاف أن الحكومة اليابانية ستواصل تنفيذ إجراءات شاملة لمواجهة الانخفاض السكاني، تشمل دعم معدلات الإنجاب، وتوفير فرص العمل في الأقاليم، وتنمية الاقتصادات المحلية، ورفع دخول الأجيال الشابة.
