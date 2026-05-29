عدد سكان اليابان يتراجع بأكثر من 3 ملايين نسمة في 5 سنوات

عمان 29 أيار (بترا)- قال أمين عام مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، إن عدد سكان اليابان تراجع بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة خلال السنوات الخمس الماضية، في أكبر انخفاض يسجل وفقا لنتائج التعداد السكاني.

وبحسب بيانات أولية لتعداد عام 2025 نشرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، اليوم الجمعة، بلغ عدد سكان اليابان 123 مليونا و49 ألفا و524 نسمة، بانخفاض يقدر بنحو 3.09 ملايين شخص مقارنة بتعداد عام 2020.

وقال كيهارا خلال مؤتمر صحفي، إن عدد السكان يواصل الانخفاض للمرة الثالثة على التوالي منذ تعداد عام 2015، مضيفا أن نسبة التراجع بلغت 2.5 بالمئة وهي الأعلى المسجلة حتى الآن، ما يؤكد تعمق أزمة التراجع السكاني في البلاد.

وأكد كيهارا استمرار ظاهرة تركز السكان في منطقة طوكيو، مشددا على ضرورة تشجيع توزيع السكان والشركات على المناطق الأخرى للحد من التمركز المفرط في العاصمة.

وأضاف أن الحكومة اليابانية ستواصل تنفيذ إجراءات شاملة لمواجهة الانخفاض السكاني، تشمل دعم معدلات الإنجاب، وتوفير فرص العمل في الأقاليم، وتنمية الاقتصادات المحلية، ورفع دخول الأجيال الشابة.

