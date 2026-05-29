  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
من 2 ظهرا وحتى 6 مساء.. فترة الذروة في رمي الجمرات

من 2 ظهرا وحتى 6 مساء.. فترة الذروة في رمي الجمرات

2026-05-29 04:35:49
(MENAFN- Al Watan) كثفت وزارة الحج والعمرة أعمالها الميدانية والتشغيلية في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة لمتابعة تفويج ضيوف الرحمن لرمي الجمرات خلال أيام التشريق, بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، ضمن خطط متكاملة تهدف إلى تنظيم حركة الحجاج، وضمان انسيابية وصولهم وأدائهم للنسك وفق الجداول والمسارات المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن حركة رمي الجمرات في أول أيام التشريق شهدت توزيعًا متوازنًا على مدار اليوم وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، حيث أدّى نحو 30% من الحجاج نسك الرمي خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا حتى 10 صباحًا، فيما أدّى نحو 70% من الحجاج الرمي خلال الفترة من الساعة 2 ظهرًا حتى نهاية اليوم.
وأفادت أن فترة الذروة للرمي كانت بين الساعة 2 ظهرًا حتى 6 مساءً، فيما سجّلت الساعة 5 مساءً أعلى كثافة ضمن ساعات الذروة، في مؤشر يعكس فاعلية خطط التفويج وإدارة الحشود وتوزيع الحركة على المسارات والأوقات المحددة.

وتعمل الوزارة عبر مركز التفويج والعمليات المشتركة وفرقها الميدانية على متابعة حركة الأفواج، ومواءمة مسارات الانتقال مع مواقع الحجاج ووسائل النقل المخصصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والنقلية وشركات الحج، بما يسهم في توزيع الكثافات وتنظيم حركة الدخول والخروج من منشأة الجمرات.
وتسهم المنظومة الرقمية للتفويج في دعم أعمال المتابعة الميدانية، من خلال قراءة مؤشرات الالتزام بالجداول، ورصد توقيتات الحركة، وتوثيق الملاحظات التشغيلية، بما يساعد الفرق المختصة على التعامل المبكر مع أي تحديات قد تؤثر في انسيابية التفويج.
وتتكامل هذه الأعمال مع مركز الرصد والتحكم الذي يتابع أعمال الحج ميدانيًا، من خلال عشرات لوحات البيانات وأكثر من 95 مؤشرًا تشغيليًا، بالتكامل مع 42 جهة حكومية وتشغيلية، إضافة إلى مركز امتثال والفرق الميدانية التابعة للوزارة التي نفذت منذ شوال الماضي وحتى اليوم أكثر من 100 ألف جولة رقابية شملت المخيمات ومسارات الحركة والتنقل وكافة مواقع تقديم الخدمة، إلى جانب متابعة جاهزية الخدمات المساندة، ومستوى النظافة والصيانة، وأداء الجهات المشغلة وشركات الحج، بما يرفع كفاءة الأداء، في أحد أكثر أيام الحج كثافة في الحركة

وتواصل مراكز "نسك عناية" التابعة لوزارة الحج والعمرة تقديم خدماتها الميدانية لضيوف الرحمن في مشعر منى خلال أيام التشريق، عبر فرق دعم وإرشاد منتشرة في مواقع وجود الحجاج؛ بهدف تسهيل وصولهم إلى الخدمات والمعلومات اللازمة، حيث قدمت مراكز نسك عناية منذ الأول من ذي القعدة حتى اليوم، أكثر من 260 ألف خدمة ميدانية، عبر 38 مركزًا وأكثر من 160 موقعًا لتقديم الخدمة، بمشاركة كوادر مؤهلة ومدربة تقدم خدماتها بـ(11) لغة إضافة إلى لغة الإشارة.
وعملت الفرق الميدانية على توجيه الحجاج إلى المسارات والخدمات المناسبة، والتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلًا مباشرًا، إضافة إلى استقبال الملاحظات والبلاغات، بما يسهم في تعزيز راحة ضيوف الرحمن خلال أداء ركن الحج الأكبر.
وتؤكد هذه المرحلة أهمية الالتزام بالجداول والمسارات المحددة، إذ تمثل أيام التشريق أحد أكثر مراحل الحج حركة داخل مشعر منى، وتتطلب تنسيقًا ميدانيًا مستمرًا لضمان أداء الحجاج نسك الرمي بيسر notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_260529_100718_767-->

MENAFN29052026000089011017ID1111182598

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث