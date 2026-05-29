أسعار النفط تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية مع تزايد فرص اتفاق سلام بين أمريكا وإيران

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التداولات الآسيوية اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تقارير تفيد بأن الجانبين باتا قريبين من تمديد وقف إطلاق النار الهش.

وسجلت عقود خام برنت الآجلة تسليم يوليو انخفاضا بنسبة 0.5% إلى 93.24 دولارًا للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9% إلى 88.17 دولارًا للبرميل، وفقا لمنصة“إنفستنج” المتخصصة في الأخبار الاقتصادية.

موضوعاتأوغندا تطلق خطة إنقاذ مائي بـ1.8 مليار دولار لمواجهة أزمة نقص المياه سعر الذهب يرتفع مع تقارير اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران البنك الدولي: 5 دول إفريقية ضمن أكبر المقترضين بديون تتجاوز 67 مليار دولار

وكان كلا الخامين في طريقهما لتسجيل خسائر تقارب 10% خلال الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي لهما منذ عدة أشهر.

وتحسنت معنويات الأسواق بعد ظهور تقارير تفيد بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، بينما تستمر المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني والقضايا الأمنية الإقليمية.

ولا يزال الاتفاق المقترح بحاجة إلى موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد خففت احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام من المخاوف المتعلقة بنقص الإمدادات الفوري، كما عززت التوقعات بإمكانية عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز تدريجيًا إلى طبيعتها.

ومع ذلك، لا تزال حركة الملاحة عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي أقل بكثير من مستويات ما قبل الصراع، مما يعني استمرار تأثير مخاطر الجيوسياسية ضمن أسعار النفط.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الجلسات الأخيرة، مع تفاعل الأسواق مع العناوين المتضاربة حول مفاوضات وقف إطلاق النار. وقد ارتفع الخام مؤقتًا أمس الخميس بعد تقارير عن مواجهات عسكرية جديدة بين القوات الأمريكية والإيرانية، لكن المكاسب تلاشت لاحقًا مع عودة التفاؤل الدبلوماسي.

كما قيّم المستثمرون المشهد الاقتصادي الأوسع بعد أن أظهرت بيانات التضخم الأمريكية استمرار الضغوط السعرية عند مستويات مرتفعة. وأسهم ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بأكثر من المتوقع في تعزيز التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يُبقي معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات النمو الاقتصادي الأمريكية المعدلة إلى تباطؤ الزخم خلال الربع الأول، ما زاد من المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمي على الطاقة