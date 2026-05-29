سعر الذهب يرتفع مع تقارير اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

سعر الذهب يرتفع مع تقارير اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4499.56 دولارًا للأوقية، لكنه ظل منخفضًا بنحو 0.2% منذ بداية الأسبوع. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1% إلى 4529.80 دولارًا.
وكان سعر المعدن النفيس قد هبط أمس الخميس إلى أدنى مستوى له منذ شهرين قبل أن يغلق مرتفعًا بعد تقارير أفادت عن تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
وبحسب مصادر، توصلت الولايات المتحدة وإيران أمس الخميس إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود عن حركة الشحن عبر مضيق هرمز، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق عليه بعد، كما قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن الاتفاق لم يُحسم نهائيًا.
وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال أبريل بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران، ما عزز توقعات الاقتصاديين بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي معدلات الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل.
