سعر الذهب يرتفع مع تقارير اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة، بينما قيّم المستثمرون التقارير المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تزايد المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4499.56 دولارًا للأوقية، لكنه ظل منخفضًا بنحو 0.2% منذ بداية الأسبوع. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1% إلى 4529.80 دولارًا.

وكان سعر المعدن النفيس قد هبط أمس الخميس إلى أدنى مستوى له منذ شهرين قبل أن يغلق مرتفعًا بعد تقارير أفادت عن تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب مصادر، توصلت الولايات المتحدة وإيران أمس الخميس إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود عن حركة الشحن عبر مضيق هرمز، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق عليه بعد، كما قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن الاتفاق لم يُحسم نهائيًا.

وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال أبريل بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران، ما عزز توقعات الاقتصاديين بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي معدلات الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل.