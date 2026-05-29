أوغندا تطلق خطة إنقاذ مائي بـ1.8 مليار دولار لمواجهة أزمة نقص المياه

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت أوغندا حملة ضخمة بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي لمنع تفاقم نقص المياه، وتدهور خدمات الصرف الصحي، وتأثيرات تغير المناخ التي تعرقل النمو في واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في شرق أفريقيا.

وكشفت“المؤسسة الوطنية للمياه والصرف الصحي” (نوسك) في البلاد عن خطة استراتيجية ممتدة إلى 2030، بقيمة 6.79 تريليون شلن أوغندي،1.8 مليار دولار وذلك في إطار سعي السلطات لتوسيع نطاق وصول المياه النظيفة وأنظمة الصرف الصحي الحديثة لملايين من المواطنين.

وقالت منصة“بيزنس أفريكا” إن هذا الاستثمار يلقي الضوء على أزمة متفاقمة في جميع أنحاء أفريقيا، حيث يشكل تغير المناخ، والتوسع الحضري السريع، وتهالك البنية التحتية، ضغطًا هائلاً على أنظمة المياه.

وِأشارت إلى أن الحكومات في جميع أنحاء القارة تتعامل، بشكل متزايد مع الأمن المائي ليس كقضية اجتماعية فحس، بل كأولوية اقتصادية وصحية عامة رئيسية.

وأعلن مرفق المياه والصرف الصحي الأوغندي أن البرنامج، الذي يمتد لخمس سنوات، سيُموّل من خلال الموارد الداخلية، ودعم الحكومة، وشركاء التنمية.

وبموجب الخطة، من المتوقع ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات المياه من 19.5 مليون إلى 26.2 مليون بحلول عام 2030، بينما يتوقع أن يرتفع عدد توصيلات المياه إلى ما يقارب 1.3 مليون وصلة.

كما تستهدف الاستراتيجية أيضاً خفض معدلات فاقد المياه غير المدر للدخل، الذي ينتج عن تسريبات، وتوصيلات غير قانونية، وتقادم البنية التحتية، من 34% إلى 28%.

وتشير المنصة إلى أن خفض هذا الفاقد يعد أمراً بالغ الأهمية لشركات المياه في جميع أنحاء أفريقيا، حيث يعاني الكثير منها ضائقة مالية نظراً لأن كميات كبيرة من المياه المعالجة لا تدر أي دخل.

ويتسبب هذا الفاقد في إضعاف مدى الموثوقية في الخدمة، ويؤخر مشاريع التوسع، ويرفع تكاليف التشغيل في وقت يتزايد فيه الطلب على المياه النظيفة.

من جانبها، أعلنت“الهيئة الوطنية للمياه والصرف الصحي” أن الاستراتيجية من المتوقع أن تدعم توسيع البنية التحتية، وتحسين نتائج الصحة العامة، وخلق فرص عمل، وتعزيز أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في أوغندا.

ويتجلى هذا الضغط بشكل خاص في العاصمة الأوغندية كمبالا، التي تعد واحدة من أسرع المراكز الحضرية نمواً في أفريقيا.

بحسب تقييم حكومي لأمن المياه في منطقة كمبالا الكبرى، فإن حوالي 10% فقط من السكان مرتبطون بشبكة الصرف الصحي العامة، على الرغم من سنوات من النمو السكاني والتوسع الحضري.

وبينما تتوفر مرافق الصرف الصحي الأساسية للعديد من الأسر، لا تزال أنظمة معالجة النفايات غير كافية في العديد من المجتمعات ذات الكثافة السكانية العالية، خصوصاً في المناطق ذات الدخل المنخفض.

وتتفاقم العواقب وتزداد أعباؤها، حيث قدرت السلطات أن الأسر تنفق ما يعادل حوالي 5 ملايين دولار سنوياً لعلاج أمراض الإسهال المرتبطة بسوء خدمات الصرف الصحي ورداءة إدارة النفايات.

وبينت“بيزنس إنسايدر” أنه في ضوء خطة العمل والاستثمار في أمن المياه لمنطقة العاصمة الكبرى، كمبالا، التي تقدر بقيمة 4.3 مليار دولار، فإنه من المتوقع أن توجه استثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية للمياه، وشبكات الصرف، وتعزيز قدرة المدن على الصمود حتى عام 2040.

كانت أوغندا قد تعرضت لموجات جفاف وفيضانات متكررة، وأنماط هطول أمطار غير منتظمة في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تعطيل أنظمة إمدادات المياه، والزراعة، وتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقالت“الهيئة الوطنية للمياه والصرف الصحي” إن استراتيجيتها الجديدة تتضمن تدابير لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة، بهدف حماية مصادر المياه، وتعزيز البنية التحتية في مواجهة الصدمات المرتبطة بالمناخ.

من جهتها، زادت المؤسسات المالية والتنموية العالمية من تركيزها على قطاع المياه في أفريقيا، مع تصاعد وتيرة الكوارث المرتبطة بتغير المناخ وارتفاع أعبائها.