وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي خلال إجازة عيد الأضحى

MENAFN - Al-Borsa News) تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أحمد إدريس، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعي خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

واستعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية، والإجراءات المتخذة للحفاظ على المناسيب الآمنة بها، ونتائج المرور الدوري من جانب مسؤولي الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بكافة المواقع، والتأكد من انتظام سير العمل بكافة عناصر المنظومة.

كما تضمن التقرير متابعة جاهزية مراكز الطوارئ والمعدات والحفارات التابعة للهيئة، والتأكد من استعدادها الكامل للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تطرأ خلال فترة الإجازة.

واستعرض التقرير كذلك نتائج المتابعة المستمرة على مدار الساعة لمناسيب المصارف الزراعية وتشغيل محطات الرفع القائمة عليها، وذلك بالتنسيق بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، بما يضمن سرعة التعامل مع أي زيادة في مناسيب السحب أو الطرد بالمحطات والحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة للتعامل مع أي أعطال أو طوارئ قد تؤثر على كفاءة التشغيل.

وقد وجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق والتواصل بين قيادات هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالمحافظات المختلفة، مع استمرار انعقاد غرف الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لضمان استقرار حالة منظومة الصرف الزراعي، وسرعة التعامل مع أي طوارئ أو شكاوى بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.