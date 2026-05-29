بيانات: هبوط مخزونات الولايات المتحدة من النفط والبنزين

MENAFN - Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن المخزونات الأميركية من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت في الأسبوع الماضي مع ارتفاع الطلب.



وأضافت أن مخزونات الخام انخفضت 3.3 مليون برميل إلى 441.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مايو أيار، مقارنة ⁠بتوقعات المحللين في استطلاع بانخفاض 4.14 مليون برميل.



وقالت الإدارة إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشنج بولاية أوكلاهوما تراجعت 2.79 مليون برميل.