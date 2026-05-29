بيانات: هبوط مخزونات الولايات المتحدة من النفط والبنزين
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن المخزونات الأميركية من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت في الأسبوع الماضي مع ارتفاع الطلب.
وأضافت أن مخزونات الخام انخفضت 3.3 مليون برميل إلى 441.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مايو أيار، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع بانخفاض 4.14 مليون برميل.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشنج بولاية أوكلاهوما تراجعت 2.79 مليون برميل.
