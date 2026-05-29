غارات إسرائيلية وإنذارات تستهدف بلدات جنوب لبنان

MENAFN - Al-Bayan) شنّ الطيران المُسيّر الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، غارةً استهدفت بلدة معروب في جنوب لبنان.

كما استهدفت غارة إسرائيلية مركزاً لـ"الهيئة الصحية" في بلدة دير قانون النهر بالجنوب. ووجّه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان قرية عين قانا، في جنوب لبنان أيضا.

واستهدفت طائرة مُسيّرة إسرائيلية صباح اليوم بلدة معروب، مما أسفر عن سقوط إصابات، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان قرية عين قانا إخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان أعلن وقفا لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لمدة عشرة أيام، ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي.

كما أعلن ترامب في 23 أبريل الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 15 مايو عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً. وتخرق إسرائيل وقف إطلاق النار بشكل يومي.