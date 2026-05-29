بعد الطرح.. لماذا يُتوقع ارتفاع سهم سبيس إكس لسنوات؟

MENAFN - Al-Bayan) يتوقع المستثمر المخضرم روب أرنوت، مؤسس شركة ريسيرش أفلييتس، أن يشهد سهم شركة سبيس إكس مساراً صاعداً ممتداً لسنوات بعد طرحها للاكتتاب العام، مستنداً في ذلك إلى عوامل هيكلية في أسواق المؤشرات، وليس فقط إلى أداء الشركة التشغيلي أو نموها التقني.

تقوم فكرة أرنوت الأساسية على التفاعل بين ندرة الأسهم المتاحة للتداول والطلب القوي من صناديق المؤشرات وفق aol..

فبحسب التقديرات المرتبطة بالطرح المحتمل، أن تصل القيمة السوقية لسبيس إكس إلى نحو 2 تريليون دولار، في حين أن نسبة الأسهم المتاحة للتداول في الأسواق العامة لن تتجاوز حوالي 3.75% فقط، وهذا يعني أن الجزء الأكبر من ملكية الشركة سيبقى في يد المؤسسين والمستثمرين الأوائل، بينما يكون العرض المتاح للمستثمرين محدوداً نسبياً.

هذا النقص في المعروض يصبح أكثر أهمية عند إدخال عنصر إضافي في المعادلة، وهو صناديق المؤشرات السلبية مثل الصناديق التي تتبع مؤشر ناسداك 100 أو ستاندرد آند بورز 500.

هذه الصناديق لا تعتمد على اختيار الأسهم بشكل نشط، بل تلتزم بشراء الأسهم المدرجة في المؤشر وفق أوزانها السوقية، ما يعني أن أي شركة يتم إدراجها تصبح تلقائياً محط طلب استثماري ثابت.

ويرى أرنوت أن التغيرات الأخيرة في قواعد إدراج الشركات داخل المؤشرات ستزيد من قوة هذا التأثير، فوفقاً للقواعد الجديدة، يمكن إدراج الشركات الكبرى في مؤشر ناسداك خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 15 يوماً من الطرح العام، بينما تصبح مؤهلة للانضمام إلى مؤشر S&P 500 خلال حوالي ستة أشهر فقط.

هذا التسريع يعني أن سبيس إكس، في حال إدراجها، ستدخل بسرعة إلى أهم المؤشرات العالمية، ما يؤدي إلى تدفقات شراء ضخمة من المؤسسات المالية.

يذهب أرنوت في تحليله إلى ما يسمى بـ"الطلب القسري"، حيث تجد صناديق المؤشرات نفسها مضطرة لشراء السهم بغض النظر عن سعره الحالي، طالما أنه أصبح جزءاً من المؤشر. ومع دخول السهم إلى المؤشرات الكبرى، يزداد وزنه تدريجياً، مما يجبر هذه الصناديق على شراء المزيد من الأسهم مع مرور الوقت.

ويرى أرنوت أن هذا التفاعل يؤدي إلى حلقة متكررة، تبدأ من إدراج السهم في المؤشر والذي يؤدي إلى شراء تلقائي، والشراء يؤدي إلى ارتفاع السعر، وارتفاع السعر يزيد من وزن السهم داخل المؤشر، ما يخلق طلباً إضافياً، هذه الدورة، وفق رؤية أرنوت، يمكن أن تستمر لفترة طويلة طالما بقيت سبيس إكس ضمن المؤشرات الكبرى وشهدت نمواً في قيمتها السوقية.

ومع ذلك، لا يرى أرنوت أن هذا المسار صاعد بلا حدود أو خالٍ من المخاطر، فأسعار الأسهم تبقى في النهاية مرتبطة بعوامل اقتصادية أوسع، مثل أسعار الفائدة، وتوجهات المستثمرين، وأداء الشركة المالي الفعلي.

كما أن التقييمات المرتفعة جداً تجعل السهم عرضة لتقلبات قوية في حال تغيرت ظروف السوق أو تباطأ النمو المتوقع.

يركز أرنوت في رؤيته على "ميكانيكية السوق" بدلاً من أساسيات الشركة فقط، ووفق هذا المنظور، فإن سبيس إكس ستستفيد من بنية أسواق المؤشرات الحديثة، ما يدعم أداء سهمها لفترة طويلة بعد الإدراج، حتى في ظل تقلبات السوق المعتادة.