فانس: من الصعب الجزم بتوقيع ترامب اتفاقاً أولياً مع إيران

فانس: من الصعب الجزم بتوقيع ترامب اتفاقاً أولياً مع إيران
وأضاف فانس أن من الواضح أن طهران تريد إبرام صفقة، وأن المفاوضين "يتحاورون ذهابا وإيابا بشأن نقطتين متعلقتين بصياغة النص".
وقال فانس: "هناك نقطتان من الخلاف بشأن المسائل النووية، المخزون عالي التخصيب، وكذلك مسألة التخصيب".
وأشار فانس مساء أمس إلى أن المفاوضين يحاولون إبرام شروط عامة بشأن اليورانيوم عالي التخصيب، في الاتفاق المؤقت وسوف يتم تحديد التفاصيل في المحادثات اللاحقة.
وأضاف فانس: "نحن في وضع يمكننا من خلاله تأخير برنامجهم النووي، ليس فقط خلال ولاية الرئيس الحالي، ولكن على المدى البعيدة... وهذا شيء جيد للشعب الأمريكي".
