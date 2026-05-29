فانس: من الصعب الجزم بتوقيع ترامب اتفاقاً أولياً مع إيران

MENAFN - Al-Bayan) قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، للصحفيين، مساء أمس، بعد عودته من رحلة إلى كولورادو إن "من الصعب القول متى، أو ما إذا كان الرئيس -دونالد ترامب- سيوقع بالضبط"، الاتفاق المبدئي مع إيران.

وأضاف فانس أن من الواضح أن طهران تريد إبرام صفقة، وأن المفاوضين "يتحاورون ذهابا وإيابا بشأن نقطتين متعلقتين بصياغة النص".

وقال فانس: "هناك نقطتان من الخلاف بشأن المسائل النووية، المخزون عالي التخصيب، وكذلك مسألة التخصيب".

وأشار فانس مساء أمس إلى أن المفاوضين يحاولون إبرام شروط عامة بشأن اليورانيوم عالي التخصيب، في الاتفاق المؤقت وسوف يتم تحديد التفاصيل في المحادثات اللاحقة.

وأضاف فانس: "نحن في وضع يمكننا من خلاله تأخير برنامجهم النووي، ليس فقط خلال ولاية الرئيس الحالي، ولكن على المدى البعيدة... وهذا شيء جيد للشعب الأمريكي".